保美国人就业 特朗普宣布暂发绿卡60天

美国总统特朗普周二宣布，将暂停移民入境60天，以确保美国劳工的工作机会不会被移民抢走。这项措施主要目标对象为申请永久居留权“绿卡”的的外籍人士。

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特朗普说，在美国重启经济活动之际，暂停接受移民将使“失业的美国人排在求职队列的首位”。 特朗普在白宫记者会上表示，“因病毒疫情而被解雇的美国人，如果被从国外涌入的新移民劳工代替，那是不对的，也是不公正的。必须首先照顾美国工人，”

对于外界质疑特朗普提及要遣返非法移民时，总呼吁移民应寻求合法途径进入美国，这项措施却拿合法移民开刀，特朗普则解释，这项措施目的在确保美国劳工优先获得工作，不会被新移民取代。至于是否会延长这项措施，将在到期前视情况再讨论。

路透社报道，这项行政命令可能引发法律行动。 一资美国深政府官员表示，政府正在研究别的行动来因应那些受到美国移民政策影响的人，包括那些持有从事专业技术类工作的人士的所谓H-1B签证的人。

寻求连任策略？

路透社分析认为，特朗普寻求在11月的大选中连任，而他2016年之所以在总统大选中胜出，部分是因为承诺要严格管制移民。批评者者认为他的这项宣布是利用疫情危机来实现长期寻求的政策目标。

根据美国劳工部统计，受到新冠疫情影响，截至4月11日为止，全美申请失业给付申请已达2203万4000人，打破1982年秋季4週内270万人申请失业给付纪录。依据这项数据推算，美国失业率已经高达8.2%，超越1975年5月的7%历史纪录。随着2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情持续蔓延，美国申请失业给付的人数还将持续攀升。

美国因新冠病毒死亡人数增至4万3200人，高居全球之首。

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