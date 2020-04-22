加州卫生局：一月份冠状病毒已在美国流行

加利福尼亚州法医对三名尸体解剖显示，美国西海岸新冠病毒传染早在今年一月。波士顿东北大学（Northeastern University）教授Alessandro Vespignani告诉法新社记者，这不足为奇，病毒传播在一月底或二月初就开始了，而且是中国以外的传染病例。

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法新社表示，21日晚，加利福尼亚州圣克拉拉县的城市圣克拉拉县(Santa Clara)政府公共卫生部门通报，有三名病人尸体解剖显示，其实他们都死于新冠病毒。时间分别是2月6日、2月17日和3月6日。卫生部门负责人表示，潜伏期如在三到四个星期的话，美国西海岸的传染链从一月初或一月中旬就开始了，而官方公布的第一例死亡病人时间是2月26日。

斯坦福大学医学院医学教授Jay Bhattacharya对法新社记者表示，起初，地方官员和医生把一些病例归常结为流感或肺炎，而今就要重新审定病人被传染时间和真实的死亡人数。他还表示，真正死亡人数一定比45000要多。

《华盛顿邮报》引述当地卫生负责人Sara Cody表态报道说，加利福尼亚这三名死于新冠病毒的病人都没有去过中国。

法新社记者表示，为什么这三人死了这么长时间才验尸？法医和地方卫生局负责人都把责任推给美国疾病预防控制中心(CDC)。地方官员向法新社记者表示，疾病预防控制中心一直到二月底还在坚持要检测从中国回来的、有症状的病人。而从3月中旬开始，控制中心才放宽了检测的范围。

法新社记者还表示，武汉在2019年12月开始传染，而美国是1月31日禁止14日内曾到访过中国的外国人入境。通过验尸表示，美国疾病预防控制中心（CDC）高层低估了传染的风险，他们没有防范那些无症状的传染者。

纽约两支遗传学团队做出的研究显示，从今年2月中旬开始，美国东海岸也开始传播新冠病毒，传染源来自从欧洲返回的人群。而官方公布的第一个死亡病例是3月1日的死亡病例，这名女病患从伊朗返回美国。

对3月份从纽约回收的病毒基因组的分析使得重新认识冠状病毒源成为了可能，因为病毒变异是定期发生的事情。

加利福尼亚州圣克拉拉县的县长（County Executive）、医学博士杰夫·史密斯（Jeff Smith）把疫情传染的时间推算得更早。她对法新社记者表示，我们希望找到其他死亡病例。新冠病毒很有可能从2019年12月就袭击到美国西海岸了。

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