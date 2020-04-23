美国务卿批评后 中国否认有野生动物湿货市场

针对美国国务卿蓬佩奥要求关闭“野生动物湿货市场”，中国外交部发言人耿爽23日下午表示，中国根本不存在“湿货市场”概念，且已立法全面禁止非法野生动物的猎捕交易和食用。

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蓬佩奥（Mike Pompeo）22日称，“野生动物湿货市场”容易造成疾病滋生和传播，可能是导致2019新型冠状病毒疾病疫情传播的重要因素，他呼吁中国等国家永久关闭湿货市场，以减少对人类健康的威胁。

据中国外交部官网，耿爽下午在例行记者会回应时先澄清说，在中国根本不存在所谓的「野生动物湿货市场」。事实上，中国没有“湿货市场”这个概念，人们常说的是农贸市场和活禽海鲜市场。这类市场销售新鲜的鱼、肉、蔬菜、海鲜等农副产品，也有少数市场销售活禽。

他指出，这类市场不仅中国有，在许多东南亚国家和广大的发展中国家也都普遍存在，与当地百姓的生活息息相关。“国际法并未对开设和运营此类市场有过限制”。

耿爽说，中国已经立法全面禁止非法野生动物的猎捕、交易、运输和食用。中国的农贸市场和活禽海鲜市场，并不是野生动物交易市场；在中国农贸市场和活禽海鲜市场销售野生动物是违法的，一旦发现将被取缔并受到法律惩处。

他强调，中国政府始终将人民的生命安全和身体健康放在第一位。新冠肺炎疫情发生后，中国有关部门和地方政府进一步加强对农贸市场和活禽海鲜市场的管理，实施一系列严格的检疫检测，确保各项动物疫病防控措施落实到位。

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