“注射消毒剂疗法”引哗然 特朗普改口说为“嘲讽”媒体

周五24日，特朗普在白宫公开澄清“注射消毒剂治疗新冠肺炎”言论。他表示，自己当时只是在嘲讽，向记者们抛出了问题。法新社指，随后在记者追问下，他还表示，提出体内注射就是为了嘲讽不友好的媒体记者。特朗普一天前在记者会上称，将消毒剂注入人体可治疗新冠。此言一出，专家们纷纷出来辟谣，多数民众也表示不敢置信。

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据法新社报导，23日在白宫记者会上，美国国土安全部科技事务副部长威廉·布莱恩表示，研究发现新冠病毒在强光高温的条件下存活率大幅降低，还有部分消毒剂成分对杀死新冠病毒有较明显效果。

美国总统特朗普马上抓住重点，提出了一些“惊人”的治疗建议。特朗普说，“我注意到消毒剂在一分钟内就消灭病毒，仅用一分钟。有没有办法可以向体内注射消毒剂，让它进入肺部，对肺部产生很大影响，我认为这很有趣。” 这令坐在一旁白宫疫情小组成员黛博拉博士（Deborah Birx）尴尬不已。更尴尬的是，川普还补了一句：“我不是医生，但我有一个好（指指自己的大脑）。”

特朗普惊奇发言立刻引起美国舆论哗然，不少专家表示总统在记者会上的言论是在传递错误信息，担心公众在听到他的建议后有可能会采取错误行动受到伤害。

滴露消毒药水的生产商利洁时亦发表声明，警告民众不要注射他们的产品。注射消毒剂后，若不死于新冠肺炎，却有可能因注射而死。

特朗普似也很在意批评，周五他寻求回避他的言论，指人们将消毒剂涂在手部的消毒效果很好，因此公卫专家鼓励民众勤洗手，避免感染。他说，既然国土安全部的实验显示光线和阳光可杀死病毒，他才会建议国土安全部进一步研究，但他不是专家。

特朗普接着说，所谓注射消毒剂，只是一种讽刺性的提问，如同参加疫情说明会的记者们。他再次将这波言论的源头推给假新闻，指自己只是讽刺。

在场媒体记者却认为，他明显是在向政府官员讲话，而且语调上没有嘲讽的口气。

记者要求特朗普澄清自己并不鼓励美国人照做，他说：“不，当然不是，这只是一个讽刺”。

法新社也援引即将成为特朗普对手、前副总统拜登较早些时候发推文说：“我很难相信我必须说这句话：请千万不要喝漂白水！”

一加拿大网民RobAve也推特上写道：“总统请自己先试试吧”。

仅23%美国人信特朗普

按周四公布的一项民调显示，大多数美国人─其中包括压倒性的民主党人表示，在谈到美国当前面对的医疗紧急情况时，他们不相信特朗普。

这项由美联社及全国公共事务意见研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）进行的调查发现，只有28%的受访者希望由特朗普、而非他们的州和地方政府来获得病毒资讯；只有23%说他们对特朗普提供的有关新冠病毒讯息有着相当或更多的信任。

此外，有60%的民众认为，特朗普应该更听专家的话。

美确诊人数今破90万大关yu5.1万人丧生

据路透社统计，美国感染冠状死亡病例今天已超过5万1000人，在10天内翻了一倍，死亡总数为全球之最，已知确诊总数则突破90万大关。

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