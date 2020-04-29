土耳其援美医疗物资 埃尔多安致函特朗普强调团结

土耳其援助美国的医疗物资4月29日抵华盛顿，总统埃尔多安在致美国总统特朗普的信中强调，安卡拉是华盛顿“可靠且坚实伙伴”，将以各种可能方式“展现团结”。

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阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，运送医疗援助的土耳其空军空中巴士A400M运输机于当地时间28日晚间降落华盛顿近郊的安德鲁斯联合基地（Joint Base Andrews）。

跟随援助物资抵美的埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）信函内容提到，在疫情危机和未来恢复期，“做为美国可靠且坚实伙伴，我们将会继续以各种可能方式展现团结”。

土耳其捐赠50万只外科口罩、4000套工作服、2000公升消毒剂、1500个护目镜、400个N95口罩、500个面罩。

埃尔多安强调，相信于后疫情阶段的世局下继续合作、密切协调并且展现伙伴关系极为重要，进行全球秩序需要的改革并且落实法规将有益处，尤其是在重建国际经济方面。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）感谢土耳其送的防护装备，强调美国“感激”土耳其的援助。

土耳其已对包括英国、意大利、西班牙等55个国家提供类似援助。

土、美关系于最近几年内恶化，原因包括对叙利亚的立场分歧、土耳其银行高阶主管遭美国定罪、自我放逐美国的土耳其教士葛兰（Fethullah Gulen）引渡案、土耳其扣押美国牧师布朗森（Andrew Brunson）、安卡拉对莫斯科采购武器等。

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