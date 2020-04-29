中国官煤有关新冠病毒可能来自美国，或许由美军士兵去年带到武汉的言论在中国国内获得广泛传播，美国有线电视新闻网（CNN）周一独家专访了被指控为美军“零号病人”的52岁的美国陆军军人玛特捷·贝纳西（Maatje Benassi）。 这是贝纳西首次接受媒体的采访，她披露她的生活因此发生了天翻地覆的变化，甚至因受到死亡威胁。

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她在访谈中透露说2019年10月18日她在武汉参加世界军运会时不幸摔伤肋骨并造成脑震荡，但坚持比赛结束以后才进行治疗。不过，贝纳西的上述言论与此前武汉金潭医院院长张定宇的说法颇有出入，张定宇说有五名外籍运动员患有输入性传染病，均为疟疾。

此外，CNN的报道还追踪了一位被《纽约时报》定性为是阴谋论者但却被中国官煤吹捧为调查记者的家住华盛顿特区的五十九岁的美国人乔治韦伯（George Webb），是他指控玛特捷为把病毒带到武汉的零号病人，他还在没有任何证据的前提下指控病毒来源于马里兰州的美军德特里克堡生物实验室。而据介绍，马里兰州出现首例新冠案例的日子为3月16日。乔治韦伯昨天关闭了他的推特账号。他在油管上发布的视频也已消失。

法国《解放报》此前披露说，德特里克堡生物实验室去年夏季因发生水淹而引发安全担忧，曾经被迫关闭直到去年12月份才开始恢复运作。德特里克堡生物实验室1969年前是美军生化武器研究中心，这里拥有世界顶尖级的P4实验室，美国学者与武汉实验室合作紧密。

美国北卡州大学病毒学专家，石正丽的主要合作者之一巴里克教授（Ralph Baric）在就病毒来源接受美国《新闻周刊》采访时表示：“即使是武汉实验室拥有的最接近新冠病毒的RATG13病毒，（也有学者怀疑该病毒是否确认存在）它们的同源性也仅为96%，4 %的病毒进化无论如何也是一个巨大的飞跃，所以唯一可以弄清病毒来源的途径就是公开透明，对实验室进行真正的调查。“不过 ，他表示相信中国政府不会接受，而且任何一个别的国家，就拿美国来说也不一定会接受。

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