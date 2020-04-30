特朗普认为北京“竭尽所能”让他输掉总统连任竞选

美国总统特朗普周三在接受路透社采访时表示，他认为中国对新冠疫情的处理方式佐证了北京“将竭尽所能”让他输掉2020年的总统连任竞选。

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特朗普在白宫椭圆厅接受路透社采访时就新冠议题表示，他正在考虑要给中国尝到那些后果，他说，“我可以做很多事情”。

几周来特朗普一直将新冠病毒在全球的大流行归咎于中国。据路透统计，美国至少有六万人死于新冠病毒，疫情也导致美国经济陷入衰退，并危及特朗普连任总统的希望。

特朗普经常被外界批评没有及早行动让美国做好疫情扩散的防范，但他表示，中国本应可以对疫情有更积极的应对，让世界更早了解病毒。

在被问及他是否考虑会采用关税手段甚至注销债务来对付中国时，特朗普没有明确表态。仅仅表示，“有许多事情可以做，正在关注事态”。

他说，“中国将竭尽所能让我输掉这场选举”，并称他相信中国希望民主党候选人拜登胜选，以便减轻他在贸易等问题上对中国的施压。他说中国官员”不断在动用公关手段，试图显示自己的无辜“。

本周三一位不愿透露姓名的美国高官表示，特朗普与习近平3月底通话时达成就疫情的口水战非正式“休战”似乎已经结束。当时两位领导人承诺将尽可能合作控制疫情。而最近几天来，北京与华盛顿就新冠病毒起源和疫情防控再度展开言辞更加激烈的交锋。

报道同时指，特朗普和其政府官员在提高抨击中国的声调时，并未直接批评习近平。特朗普此前曾多次称习近平为其“朋友”。

美国总统大选11月3日举行，据路透社与ipsos本周所作的调查，44%的美国登记选民表示会支持拜登，40%表示将会投票给特朗普，而只有43%的人表示赞同特朗普对新冠疫情的应对。

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