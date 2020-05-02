美国科学家研究出新检测方法 感染后24小时就能辨识

英国《卫报》报导，美国军方雇用的科学家研发出新的新冠病毒检验方法，这项方法可让带原者在具有感染力、传播疾病之前就被辨识出来。

广告 继续浏览后续

这可能是一项重大突破，计划协调人希望这种血液检测方式可在病患感染病毒后24小时内（在出现症状或被视为有传播病毒能力数天之前），就侦测到病毒的存在。目前的方法要在感染约四天后才能检测出病毒。

这项测试源自于美国国防高等研究计划署（Darpa）快速诊断细菌战和化学战中毒的项目，计划在疫情大爆发的时候迅速改变方向。

新的检验技术准确率达95%，有望在未来一周向美国食品暨药物管理局（FDA）申请紧急核准使用。如果获准，5月下旬就能在美国开始检验，初期每天可检验10万人，最后可扩充到每天验100万人。

领导纽约西奈山医院研究团队的教授希尔凡（Stuart Sealfon）表示，“研究目的是为了开发和验证早期病患血液对中共病毒的反应”。他表示，这种测试方式着眼于人体对抗中共病毒时的反应，应该会比当前使用的鼻腔采检方式还快得到结果。他说，“因为身体在感染后，免疫系统的回应会立刻出现”。

美国国防高等研究计划署Darpa生物和科技部门主任林格森（Brad Ringeisen）表示，“这个概念填补全球的诊断缺口”。他说，如果获得FDA批准，可及早隔离感染者、切断传播链，扭转当前局势。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅