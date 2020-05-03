委内瑞拉一监狱暴动 造成至少47人死亡75人受伤

法新社消息，委内瑞拉反对派议员与人权团体表示，委内瑞拉西部一座监狱爆发暴动，已造成至少47人死亡、75人受伤。人权团体委内瑞拉监狱观察组织形容这场暴力事件是“屠杀”，而委内瑞拉官方则声称死人是因为有人企图大规模越狱。

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波图格萨州选出的议员马丁内斯对法新社说，“目前我们能证实死亡47人，75人受伤。” 发生暴动的洛斯拉诺斯监狱在波图格萨州。法新社得到的一份军方的报告称，这座监狱犯人在一场“企图大规模越狱行动”中开始破坏监狱周围的安全围篱，进而爆发暴动。报告还指出，监狱长也有受伤。

马丁内斯表示，没有企图越狱行动，发生暴动是因为犯人无法获得食物。自从爆发新冠病毒疫情之后，委内瑞拉监狱大幅减少了犯人家属探视的次数，而监狱犯人通常能够通过家属探视而获得食品和药物。委内瑞拉监狱观察组织指出，去年委内瑞拉监狱有97人死亡，其中70%是因为生病得不到治疗而身亡。

根据委内瑞拉官方公布的数据，委内瑞拉目前新冠病毒确诊病例为335例，死亡病例为10人。当局还表示委内瑞拉国内监狱目前尚未传出确诊病例。委内瑞拉反对派领导人瓜伊多则指责马杜罗政府是在公开撒谎。

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