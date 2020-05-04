石油危机影响加拿大经济

作为世界第四大石油生产国，加拿大为近来能源价格下滑付出了代价。因为油砂的提炼过程需要大量技术操作，所以在加拿大的石油化工厂的生产成本比其他地方要高得多。而近期世界原油价格的大幅下滑，对加拿大的经济产生了重大影响，尤其是西部的艾伯塔省，那里聚集了加拿大80％的石油企业。

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原油需求的放缓，以及沙特阿拉伯与俄罗斯之间的石油价格战，对艾伯塔省来说是雪上加霜。不过，加拿大的这个省长期以来是石油鼎盛时期的行业典范，以至于全国各地的人蜂拥而至来此就业。在预算盈余的情况下，地方政府甚至在2006年1月向每位居民寄去了350欧元的支票红包。

如果说这些年来，挪威从石油收入中储备了1万亿欧元的资金，那么艾伯塔省只积累了一百多亿欧元。甚至比资本为主的阿拉斯加还少。与近年来开始转向投资石油以外的其他行业的得克萨斯相反，艾伯塔坚持选择了化石燃料。以至于加拿大总理最近，对一位提问关于艾伯塔省职业再培训计划的新闻记者，大发雷霆。

面对艾伯塔省财政收入的下滑，中央政府犹豫是否提供援助。虽然加拿大总理已经承诺向艾伯塔省支付近10亿欧元的资金，用于恢复一些老油井的生产。但是特鲁多肯定了解，如果经济能够恢复增长，则还要花很长时间才能使资金再次流入石油业。

此外，面对新冠大流行而不断支出的公共财政，加拿大政府可能不再有足够的资金来补贴自己下金蛋的鸡了。

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