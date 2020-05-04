蓬佩奥：大量证据表明病毒源自武汉实验室 环时：拿出证据

法新社华盛顿消息，美国国务卿蓬佩奥周日称“有许多证据”表明新冠病毒源自武汉的一个实验室研究所，但他拒绝说美国是否认为病毒是故意释放的。他还表示，为了得出结论，“情报机构仍在进行验证”。

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报道指，蓬佩奥在美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目中表示“有大量证据表明这源自武汉一个实验室”，他指的是新冠病毒。

蓬佩奥称：“记住，中国有感染世界的历史，他们也有管理不合格实验室的历史”，“这不是第一次因为中国实验室的失败而让世界暴露在病毒面前。”他并指出，中国在疫情初期应对中试图封锁报道或放出假消息，“使全球许多人置身于危险之中”，强调称“正如总统特朗普所言，要让中国负责”。

蓬佩奥又说：“到目前为止，最好的专家似乎认为这是人为制造的。在这一点上我没有理由不相信。”

前述说法与美国情报机构上周四的一份声明矛盾。美国情报机构称，新冠病毒并非人为制造的或经过基因改造的。

当采访者指出这并非美国情报机构的结论时，蓬佩奥改口表示：“我看过情报机构的说法。我没有理由相信他们弄错了。”

他同时表示，为了得出结论，“情报机构仍在进行验证”。

另据路透社说，美国国务院并未立即回复澄清蓬佩奥言论的要求。

路透社报道还说，中国官方媒体环球时报在回应蓬佩奥周日访谈的一篇社论中称，蓬佩奥称他对这一指控有很多证据，请他把这些证据拿出来展示给全世界，尤其是展示给他重点希望愚弄的美国人民。

社论称，美国政府在以罕见的力度发动一场宣传攻势，试图把当前全球抗疫的清晰画面搅乱。

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