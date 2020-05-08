美国务院：中、俄联手散播虚假信息

美国国务院官员5月8日指控中俄联手，透过社群网站殭尸帐号散播虚假讯息，影响公众对新冠病毒的理解，也有不少与中国外交部、使馆相关的社群网站帐号大量散播这类讯息。美国国务院全球接触中心协调员特使加布里埃尔（Lea Gabrielle）8日在电话记者会上向媒体说明中国在新冠疫情上所推动的虚假讯息与宣传最新状况。

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她首先表示，过去就常可见到中方与俄罗斯代理人在宣传上的一定合作，而随着新冠病毒大流行，这样的合作快速增加。这是中俄出于自身目的，企图影响公众对新冠病毒大流行的理解的实用主义结果。

加布里埃尔指出，中国正在适时应用更多莫斯科长期使用的技术，中共正在采取俄罗斯战略行动，因为北京相信这是有效的。

她指出，自去年3月香港反送中运动开始以来，与中国大使馆、领事馆、大使相关的推特帐号大幅增加250%，仅是去年9到12月间，中国外交使团就开设40多个新帐号。

自3月以来，与中国外交部官员与大使馆相关的36个推特帐户追踪者大幅增加，从过去平均每天约30个，增加到每天超过720个，增幅达22倍。而这些追踪者常会同时追踪数个中国大使馆帐号，中国官方再利用分享这些追踪者贴文方式达到宣传效果。

加布里埃尔指出，这个现象发生在北京开始进行新冠病毒大外宣之际，而这些突然增加的帐号也都指向一个人为网络，透过追踪和宣传中国外交人员的叙述，试图说服公众新冠病毒并非缘起中国，重塑新冠病毒的全球叙述。

加布里埃尔指出，中国这样的做法是为了让全球看到中国是因应疫情的全球领导者，而非大流行根源。

她以中国外交部与《环球时报》积极宣传意大利人对中国援助的感谢为例指出，中国外交部发言人分享一段画面，指称意大利民众在中国医师抵达时高唱中国国歌、高喊感谢中国。虽然后来经过事实查核发现是虚假讯息，但这类讯息已经被广为流传、分享。

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