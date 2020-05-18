四成美国人称今后不会购买中国产品

17日《彭博社》联合FTI咨询公司于5月12日至14日期间，面向1012名美国成年人进行了调查，其结果显示，40%的受访者表示不会再购买中国产品。针对“如果美国企业不使用中国产品（零部件），是否愿意更多使用该公司产品”的提问，78%的受访者回答：“是。”

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专家分析认为，出现上述舆论的原因是过去两年间的中美贸易战，加之此次新冠肺炎责任论，中国在美国内部的舆论变得十分糟糕。

此外，55%的受访者预测，中国不会遵守1月同美国签署的第一阶段贸易协议。

《彭博社》的另一项问卷调查结果显示，美国人对贸易保护主义的反感态度逐渐弱化。在这项问卷调查中，约66%的受访者表示，为了美国经济，相较于追求自由贸易协定，更倾向于提高进口限制。

有预测认为，这种情绪对6个月后的美国大选将产生不小的影响。

对此，彼得森国际经济研究所贸易专家解释称：“选举后对中国采取强硬措施的态度正成为既成事实。”

此前，美国总统特朗普在接受福克斯采访时称，美国可能完全切断与中国的关系。去年8月，中美贸易战达到高潮时，特朗普曾向美国企业称：“说实话，我们不需要中国，没有中国更好”，要求他们寻找备选方案。

中国的立场是无需逐一回应美国的强硬态度。中国官媒《环球时报》在社论中谴责称：“中国在国际市场上实现巨大成长后，美国陷入了极大的不安之中。”

但舆论普遍认为，美国企业目前仍在中国开展诸多商业项目，很难像特朗普所说的那样，轻易切断与中国的关系。另有分析认为，美国消费者缺乏自身对中国产品依赖程度的切身感受，致使与中国关系恶化的舆论声日益高涨。