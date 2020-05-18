特朗普：我天天服用羟氯喹 吃了一个多星期了

世界卫生组织大会194个成员国从5月18日起举行两天的视频年度会议，疫情被迫世卫组织不得不采取远距离举行会议的方式。欧盟提出的决议草案敦促世卫组织总干事谭德塞启动对由该组织协调的国际抗疫斗争中的卫生措施进行"客观、独立及全面的审查"。美国总统特朗普18日在记者招待会上狠批世界卫生组织只不过就是“中国的木偶”。他还称自己一个多星期以来天天在服用羟氯喹。

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特朗普表示，在医生准许的情况下，他服用了10多天。他还说，很可能这种药物是有效的。他对媒体说，虽然没有查出他染上新冠病毒，但他媒体坚持服药，而且定期检测。他说，反正没有什么坏处。

提起世卫组织，他仍没有消气。特朗普在4月中旬宣布美国暂停向世界卫生组织提供经费；18日特朗普表态更加直接。他说，世卫只不过就是中国的木偶。

一名不愿透露姓氏的欧盟外交官对法新社记者表示，尽管美中两国的关系持续紧张，一些国家还是希望以协商一致的方式通过一项长期决议。不论在处理疫情上是否存在失职、研制疫苗、台湾提案等多项问题上，我们不希望回避哪个有分歧的议题。

欧盟提议的决议草案呼吁世界卫生组织和世界动物卫生组织、联合国粮农组织和其他国家密切合作，调查清楚它是否通过动物传染给人类、它如何感染人类并在全世界迅速传播，这些需要科学小组在实地的考察。中国国家主席习近平也在讲话中表示，在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。

美国驻联合国大使布伦博格（Andrew Bremberg）18日表示，希望美方能够加入这一共识中。

美国总统特朗普还表示，一个多星期以来，他一直在服用羟氯喹。美国新冠病毒死亡人数已经超过了9万人。

特朗普曾表示，“羟氯喹和阿奇霉素加在一起，将是拯救患者、扭转疫情的特效药。。美国国家卫生研究院（NIH）4月9日宣布启动羟基氯喹治疗新冠肺炎患者的临床试验。