巴西新冠病毒病例暴增 单日死亡病例首超1000例

法新社报道说，新冠疫情在欧洲有所减弱之际，在拉美地区却正在迅速蔓延。据法新社里约热内卢消息，巴西卫生部当地时间5月19日说，在过去24小时，巴西新增新冠肺炎死亡病例1179例，单日死亡首超1000例，是迄今为止死亡人数最多的一天。另外，新增确诊病例17408例，累计确诊271628例，累计死亡17971例。

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目前巴西确诊新冠病例数是全球确诊病例第三多的国家，已经超英国，仅次于美国和俄罗斯，死亡病例总数排在全球第六位。圣保罗市是巴西最大的城市，人口大约有1200万。官员称，大多居民都未重视保持社交距离。圣保罗有超过3000人死于新冠病毒。圣保罗市市长科瓦斯警告说，圣保罗的卫生系统可能会在两周内崩溃。

法新社指出，许多专家认为，巴西疫情的实际情况要远远超过巴西卫生部公布的上述数字，原因是巴西没有足够的检测手段。巴西总统博尔索纳罗一直反对封锁措施，认为这会损害国家经济。今年三月，他发表讲话呼吁市长和州长取消限制措施。博尔索纳罗将关闭企业和学校以及限制公共交通称为“焦土”政策。他把精力放在努力减少疫情对经济的影响方面，得到许多人支持。支持者们组织了反对封锁的集会，总统还参加了其中一些集会。中央社的报道说 巴西的抗疫工作一团乱，不少分析家指出，巴西是全球抗疫做的最差的国家之一，当各国恢復新常态生活后，巴西人很可能还不能到处自由旅行。