特朗普心血来潮 准备举行七国集团领导人到场会议

七国集团本应于2020年6月举行领导人会晤，但由于新冠肺炎疫情，3月20日曾改为视频会议。5月20日，美国总统特朗普突然表示，我们希望成员国首脑能够现场参加会议。特朗普表示，很多国家已经逐步恢复正常，这对每个成员国来说都将是一个伟大的象征。第一个痛快答应参加会议的是法国总统马克龙，但他也同时表示要看疫情是否允许他这样做。

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为重新安排在戴维营举行会议的形式，美国总统特朗普和刻意与法国总统马克龙通了电话。马克龙表示如果疫情允许的话，他今年6月会亲自前往戴维营参加会议。特朗普在社交平台上写道：“我正在考虑在原定日期或相近日期在戴维营重新安排召开7国集团峰会。”

加拿大总理特鲁多的回复谨慎很多。特鲁多表示，我们要研究一下将采取何种防疫措施，听取专家们的建议是非常重要的。

德国总理默克尔的回复非常模糊。默克尔表示，无论七国集团会议采取何种形式，不论是视频和其他的会议形式，我都一定会更多地争取多边主义。

戴维营是美国总统的休假地。戴维营兴建于1938年，最早是美国政府官员的休假地，后来成为患有小儿麻痺症的美国总统小罗斯福的专用疗养所。由于戴维营遮蔽在茂密的森林之中，根据1933年英国作家詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》，取名“香格里拉”。

1953年，艾森豪总统改名为“戴维营”，戴维是艾森豪孙子的名字。有一段期间改名为“三号营地”。1960年又恢复为戴维营的叫法。

戴维营仿渡假村模式，主要建筑有山杨屋、桦木屋、月季屋和山茱萸屋，皆以木屋打造，别具田园风格，娱乐设施一应俱全。山杨屋是总统寓所，内设有电梯，可直接通向地下30公尺的战时指挥室。

《戴维营协议》（Camp David Accords）是埃及和以色列达成的关于和平解决中东问题的原则性协议。该协议于1978年9月17日在美国华盛顿签署。

七国集团成员包括美国、英国、德国、法国、意大利、加拿大和日本，1997年因俄罗斯加入而变为八国集团。2014年3月，由美国牵头，七国集团在荷兰海牙召开特别会议，决定联合抵制原定6月在俄罗斯索契举行的八国集团峰会，改在布鲁塞尔举行七国集团峰会。