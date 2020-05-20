蓬佩奥再批中国 称北京捐20亿美元抗疫微不足道

美国国务卿蓬佩奥5月20日再因新冠病毒疫情剑指中国，表示跟数十万人命和数兆美元的损失相比，北京承诺提供的20亿美元抗疫金额“微不足道”。对于中国国家主席习近平主张北京在中国爆发疫情后行事透明，蓬佩奥（Mike Pompeo）也予以反驳。他说，如果习近平希望展现透明作风，就应该举办记者会，允许记者提问任何问题。

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路透社报导，蓬佩奥20日在国务院记者会上表示：“习主席本周声称中国行事公开、透明、负责。我希望中国是这样。”

他指控北京还是不给病毒样本、不允许进入相关设施、审查相关讨论，“还有更多其他作为”。

美中关系近几个星期益发紧绷，蓬佩奥与美国总统特朗普皆抨击北京处理疫情的作法。目前美国已沦为全球疫情最严重的国家。

特朗普也不满世界卫生组织（WHO）回应疫情的方式，形容世卫是“中国的傀儡”，还提议让美国退出世卫。习近平则是承诺提供世卫20亿美元。

蓬佩奥对此表示：“我期待看到他们兑现那项20亿美元的承诺。…跟他们带给世界的代价比起来，中国对抗疫的贡献微不足道。”

蓬佩奥表示，“这场疫病已夺走大约9万美国人性命。自3月以来，超过3600万美国人丢失工作，全球30万人因此丧命。根据我们的估算，中国共产党的失误让全球付出的代价可能多达9兆美元。”

另外，蓬佩奥也指控中国用“经济报复”，威胁寻求独立调查疫情源头的澳大利亚。

蓬佩奥还指控世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）“跟北京=关系异常紧密…早在目前的大流行之前（就是这样）”，这种情况“令人深深不安”。

蓬佩奥并指出，美国已投入大约100亿美元帮助国际抗疫，包括在疫苗研究、提供预备资金和人道援助等层面。