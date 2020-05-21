特鲁多称 中方不了解加拿大司法独立

加拿大总理特鲁多在5月21日的记者会上回应记者提问时谈及华为高管孟晚舟案，称他不意外中国大使将两名加拿大人被拘捕与孟晚舟案直接关联，并称中国似乎不了解加拿大的司法独立。 他在21日举行的记者会上，Global News的记者称，近日中国驻加拿大大使接受The West Block采访时否认中国拘捕的加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）是人质，随后提到中国要求加方让孟晚舟顺利、平安回国。

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特鲁多对此回应说，“我们看到中国官员从一开始就把这两个案子联系在一起。” 特鲁多表示：“加拿大拥有独立的司法系统，其运作不受政客的干涉或超控……中国的工作方式不尽相同，而且似乎不了解我们确实拥有不受政治干预的独立司法机构。”

加拿大当局应美国当局的要求于2018年12月逮捕了孟晚舟，美方因她涉嫌避开对伊朗制裁和窃取公司机密而要求引渡她。孟晚舟被捕数天后，中国拘留了康明凯和斯帕沃。

之后，这两名加拿大人被控危害国家安全罪，被拒绝提供律师，近期因为疫情无法获得领事探视。与此同时，孟已获保释，住在她温哥华的豪宅。

5月15日，中国驻加拿大大使丛培武在接受The West Block主持人Mercedes Stephenson采访，Stephenson首先提出两名加公民是孟晚舟案的“人质”。

Stephenson问道：康明凯和迈克尔两名加公民在中国已经被关押了18个月，却没有证据证明他们有罪。很多加民众很难相信你所说的“中国是受害者”的说法，他们更多认为两名加公民是中方对加方逮捕华为首席财务官孟晚舟不满而被绑架的“人质”。

丛培武大使回答：根本不存在所谓的“人质”。两名加公民因涉嫌从事危害中国国家安全的活动被依法逮捕，中方主管部门依法处理相关案件。目前他们身体状况良好，各项合法权利都得到了依法保障。我要指出，孟晚舟事件是当前中加关系出现困难的症结所在。中方的立场非常明确，我们要求加方让孟女士顺利、平安回到中国。

主持人接着问到：关于两名加公民案，加驻华使馆已经好几个月未能对其进行领事探视。加方提出了通过视频或电话方式进行领事探视的请求，但中方予以了拒绝。而孟晚舟女士目前在加却受到了很好的待遇。中方何时将允许加驻华使馆对两名加公民进行领事探视？

丛培武大使回答：加方一开始就不应该拘押孟女士。对于两名加公民，他们的各项待遇都得到了依法保障。在疫情期间，我们向包括两名加公民在内的在押人员提供了更好的食物，以增强他们的免疫力。我们还出于人道主义考虑，为康明凯与其父亲通电话作出了特殊安排。关于领事探视，我想会在疫情形势好转后适时恢复。