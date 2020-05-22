加拿大法院将于27日宣布孟晚舟引渡案重要裁决

加拿大不列颠哥伦比亚省（卑诗省）最高法院5月21日宣布，法官下周三（27日）将公布中国电讯巨头华为首席财务官孟晚舟是否构成“双重犯罪”的判决结果。据悉，若判决不符合引渡条件且检方放弃上诉，孟晚舟将结束长达500多天的“软禁”，重获自由。

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美国司法部于2019年1月28日正式提起刑事诉讼，要求加方引渡孟晚舟。美方对她的指控内容包括涉嫌“银行欺诈”、“隐瞒华为子公司和伊朗有业务往来”，违反美国对伊朗制裁。加拿大卑诗省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）27日将宣判孟晚舟案是否构成“双重犯罪”原则。该原则要求引渡对象被控的行为在加拿大及美国都构成犯罪。此前，加拿大警方在2018年12月应美国政府要求在温哥华机场逮捕了孟晚舟。美方希望她能因诈欺等罪名在美国受审，该案件并使中加关系陷入僵局。

相关报道指，若霍姆斯裁决孟晚舟不构成“双重犯罪”，孟晚舟可获释，尽管这可能取决于代表美国的加拿大政府律师是否决定上诉。若霍姆斯裁决孟晚舟构成“双重犯罪”，引渡案件将继续进行，孟晚舟的律师将以其他理由为她辩护。据了解，孟晚舟的律师认为，加拿大不同于美国，在加方官员批准开始引渡程序时该国并没有对伊朗进行制裁，这意味着孟晚舟的被捕不符合“双重犯罪”的法律标准。路透社报道称，温哥华的刑事辩护律师兼引渡问题专家鲍丁（Gary Botting）分析指，如果法官裁定孟晚舟的行为在加拿大并不违法，那么本案的其余部分也就“死了”。他说，“如果不符合双重定罪标准，那她就可以回家了。不是用走的，而是飞回家。”

与此同时，检方律师还坚持对她的“银行欺诈”指控，称无需参考美方制裁。而孟晚舟的律师团队则强调，逻辑上讲，“银行欺诈”指控是建立在“制裁”的基础之上，既然加拿大没有对伊制裁，那么金融机构就没有所谓的法律风险需要承担，继而指控无效。相关报导指，案件第二阶段审理定于6月开始，重点在滥用诉讼程序以及加拿大官员在逮捕孟晚舟时是否遵循了法律。结案陈词预计将在9月最后一周和10月第一周进行。与此同时，由于加拿大司法体系允许就法庭的许多裁决进行上诉，因此要作出最终裁决可能需要数年的时间。

值得一提的是，加拿大总理特鲁多另在当天的记者会上回应记者提问时谈及了孟晚舟案。他指出，不意外中国驻加拿大大使丛培武近日在受访时将两名加拿大人在中国被拘押事件与孟晚舟案直接关联，并称“中方似乎不了解加拿大的司法独立”。 他还誓言将持续施压，要中国政府释放在华被押的2名加拿大人，康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。