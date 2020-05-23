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新冠病毒在拉美地区蔓延加剧 巴西等国疫情严重

新冠病毒在拉美地区蔓延加剧 巴西等国疫情严重 © 路透社

法新社报道说，新冠病毒在拉美地区迅速蔓延、加剧，成为新的疫情震中。巴西累计确诊病例33万0890例，超越俄罗斯升至全球第二位，仅次于美国。阿根廷确诊病例累计达1万649例，墨西哥确诊病例累计为6万2527例。秘鲁累计确诊病例为11万1698例。