新冠病毒在拉美地区蔓延加剧 巴西等国疫情严重
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法新社报道说，新冠病毒在拉美地区迅速蔓延、加剧，成为新的疫情震中。巴西累计确诊病例33万0890例，超越俄罗斯升至全球第二位，仅次于美国。阿根廷确诊病例累计达1万649例，墨西哥确诊病例累计为6万2527例。秘鲁累计确诊病例为11万1698例。
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巴西卫生部的数据显示，巴西确诊病例周五新增20803例，创下该国单日新增最高纪录，累计确诊病例达到33万0890例；新增死亡病例1001例，累计死亡21048例。巴西疫情最严重的圣保罗州确诊病例超7.6万，死亡达5773例。
根据墨西哥卫生部公布的数据，墨西哥周五通报死亡病例新增479例，再创单日新高，累计6989人死亡；感染病例新增2960例，累计确诊病例6万2527例。
据秘鲁卫生部最新发布的数据，秘鲁22日新增确诊病例2929例，累计确诊11问1698例；新增死亡病例96例，累计死亡3244例；新增治愈1261例，累计治愈44848例。
智利卫生部22日发布的数据显示，截至当地时间21日21时，该国新增确诊病例4276例，累计确诊6万1857例；新增死亡病例41例，累计死亡630例；累计治愈2万5342例。智利卫生部长马纳利奇当天表示，智利目前面临的最大挑战是患者增加导致医疗设施压力加大，特别是重症监护病床紧张，已要求军队医院增加床位应对疫情。
厄瓜多尔卫生部22日宣布，该国新增确诊病例522例，累计3万5828例；新增死亡病例117例，累计死亡3056例；累计治愈3536例。此外，哥伦比亚、多米尼加、阿根廷、巴拿马的累计确诊病例均超过1万例。
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