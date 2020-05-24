美海军测试激光武器海上击毁无人机 罗斯福号航母再出航

美国太平洋舰队5月22日通过推特透露称，美海军两栖运输舰“波特兰号”（USS Portland）16日在海上首次测试新型高能激光武器，并成功击落一架无人机。美太平洋舰队指，该新式武器“重新定义海战”。此外，近来受新冠肺炎疫情困扰的“罗斯福”号航空母舰于当地时间21日离开关岛海军基地驶往菲律宾海，重新执行战备任务。

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美太平洋舰队的相关声明指出，“波特兰”号5月16日利用舰载固态激光武器（Solid State Laser）成功击毁一架无人驾驶飞行机。美太平洋舰队称，这种固态激光武器的全称是“激光武器系统演示器”（Laser Weapon System Demonstrator）。它是由美国海军研究办公室和诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrup Grumman）研制的高能激光武器系统演示器。此次“波特兰”舰进行的海上演示，也是这种高能级别的固态激光武器首次进行的系统试验。

为此，美太平洋舰队还附上了相关演示视频，视频片段显示激光从“波特兰”号甲板射出，随后疑似无人机在空中燃烧。美海军并未就此次对这一系统的测试地点加以公布，只表示发生在太平洋上。其激光功率也并未披露，但据国际战略研究所2018年的一份报道称，这是150千瓦的激光。对此，美太平洋舰队介绍称，海军舰艇执行任务时正面临越来越多的威胁，包括无人机、武装小型快艇以及敌方的情报、监督和侦察系统的威胁。美国海军开发激光武器系统演示器这种定向能武器，能够直接提高作战保护能力，让指挥官有更多的决策空间与反应选择。

此外，“波特兰”舰指挥官桑德斯（Karrey Sanders）亦称，“固态激光武器系统演示器是‘波特兰’舰为海军试验并操作的一种独特的能力，为未来武器系统的开发铺平道路”，“有了这种新型的先进能力，我们正为（美国）海军重新确定海战的定义”。2017年，美国有线电视新闻网（CNN）报道了美国两栖运输船“庞塞”号（USS Ponce）于波斯湾实弹测试30千瓦激光武器。CNN援引时任美国海军上尉凯尔·修斯描述激光工作原理的话称，“这种武器向目标物放射大量光子，不用担心风向与射程，基本上什么都不用考虑。因为这种武器能以光速打击到目标。”同年，修斯从海军退休。

此外，美太平洋舰队还宣布，日前因新冠病毒人员感染而停靠关岛的美军“罗斯福”号（USS Theodore Roosevelt）航母5月21日重新起航，参加美军第七舰队的行动部署，进入菲律宾海执行飞行认证任务。太平洋舰队称，“罗斯福”号航母在关岛检疫期间，全舰将近4千名官兵都离舰进行了检疫，航母也进行了彻底的消毒。经过严格的返回测试后，“适当数量的舰员”正在安全地操作航母重新起航执行任务。

对此，“罗斯福”号现任指挥官萨第耶洛（Carlos Sardiello）表示，“我们根据使命要求减少舰上人员”，“航母认证需要的人数比其它任务要少，减少舰上人员能够在航行期间拉大社交距离”。就这一消息，美国第九航空母舰打击群指挥官贝克（Stuart P. Baker）称，“再次出航感觉很棒”，“‘罗斯福’号航母和第11航母飞行联队再度接近重返印太地区执行任务，是全体舰员取得的巨大成就。”