美国载人版“龙”飞船由于天气原因推迟发射升空

美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船本打算于美国东部时间27日16时33分搭乘一枚“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，但由于天气原因，在发射前17分钟宣布，将推迟至这个星期六。美国国家航空航天局宇航员道格·赫利 (Doug Hurley)表示，团队做了最大的努力，我们对此表示理解。下次发射的时间定在5月30日当地时间15点22分。

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美国国家航空航天局宇航员罗伯特·贝恩肯(Bob Behnken) 和道格·赫利 (Doug Hurley)两星期前抵达佛罗里达。

贝恩肯说：“每个测试飞行员学校的学生可能都会梦想有机会乘坐全新的太空飞船，而我很幸运和我的好友道格·赫利获得这个机会。”

赫利说：“我们以前上过太空，但我们和SpaceX公司也合作了一段很长很长的时间才终于来到发射台。”

两名宇航员将乘坐由猎鹰9号火箭搭载的SpaceX的“机组龙”（Crew Dragon）飞船， 从佛罗里达州卡纳维拉尔角升空。

这次历史性的发射，标志着一家像SpaceX这样的民间公司，而不是一个国家政府，将第一次把宇航员送进轨道。

自2011年美国国家航空航天局上次航天飞机飞行以来，宇航员还没有从美国进入过太空轨道。自那时以来，俄罗斯联盟号（Soyuz）太空舱一直是宇航员往来空间站的唯一途径。

最近，日本南部的种子岛航天中心发射了一枚火箭，美国宇航局表示，这架H-11B型火箭载运实验和供应物资前往国际空间站，也就是ISS。

与此同时，在国际空间站上，宇航员克里斯蒂娜·库克和地球上的孩子们分享故事。

美国宇航局宇航员克里斯蒂娜·库克说：“在学校、在家里或者在你们当地图书馆的所有的人，欢迎参加‘从太空说故事的时间’。”

美国宇航局说，从太空说故事的项目，目的在于激发学生对科学、技术、工程和数学的兴趣。

美国宇航局表示，有了它，教育工作者可以帮助培养下一批的宇航员。