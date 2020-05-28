美国取消香港特别关税地位意味着什么？

中国全国人大十三届三次会议5月22日宣布有意授权人大常委会制定香港版国家安全法后，美国特朗普政府威胁将取消对香港的特别关税地位。那么，取消香港的这项特别关税地位意味着什么呢？

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首先，这项特别关税地位的根本基础是香港主权回归后的“一国两制”框架。从原则上讲，这个框架保证香港在1997年以后，继续享有许多中国内地没有的自由，尤其是自由经济，独立的司法体系，言论自由以及半民选的议会机制。

美国国会在1992年通过法案，给予香港特别关税区待遇。这些措施主要包括免除签证、美元与港币在联系汇率框架下固定汇率、各项企业保护法、优惠税制、司法保护等内容。许多其它国家也给予了香港类似的的优惠措施。这些措施使得香港在1997年以后继续保持了国际金融中心的地位，成为继伦敦、纽约之后的第四大国际金融市场。而香港在国际贸易中的优势，也对中国的经济起飞起到了至关重要的桥梁作用。

美国休斯顿研究所中美关系专家Robert Spalding向彭博社表示，倘若特朗普政府真的采取强硬措施，取消香港特别关税地位，那么中国与自由经济体的金融关系将受到影响，股票、债券、金融交易等等都可能受到打击。

但是，特朗普是否真的会选择这样做呢？

不少专家都认为特朗普政府掌握着主动权。美国霍夫斯特拉大学国际法专家Julian Ku认为，特朗普手中有很多牌可打，可以将对香港的关税制度与中国内地统一，也可以调整出口监控措施，增加高科技产品出口的难度。不过，Julian Ku不认为特朗普会马上改变美国所有与香港有关的法律，以便给中国留下改弦更张的可能性。

取消对香港的特别关税地位势必对中国经济产生影响。尽管香港如今在中国经济中的地位已非昔日可比，中国对港出口或经港出口在对外出口总量中占比已经从1992年的45%，下降到2019年的12%，但香港仍然是众多中国企业获得外汇，或者与国际金融机构交易的重要平台。

取消香港特别关税地位对美国企业也不是没有影响。根据美国国会研究机构估计，大约300家在亚洲开展业务的美国企业在香港设点。2018年，美国对港贸易盈余也高达311亿美元。