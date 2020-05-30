美国警暴引发示威再延扩 2人遭离奇枪击死亡

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死案引发的抗议风潮，蔓延到加州奥克兰市，当地联邦保护局2名执法人员昨晚在抗议进行时遭到枪击，其中一人伤重不治。密西根州底特律29日晚间发生枪击案，一名示威者中弹死亡。受害者及嫌犯身份均没有细节跟进。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天报道称，抗议蔓延加州奥克兰 2执法人员遭枪击，1警不治！

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死案引发的抗议风潮，蔓延到加州奥克兰市，当地联邦保护局2名执法人员昨晚在抗议进行时遭到枪击，其中一人伤重不治。据美国有线电视新闻网（CNN）说，奥克兰（Oakland）警察局表示，当时至少有7500名示威者走上街头，抗议佛洛伊德被白人警察压颈致死。

据警方发表声明说，示威者在奥克兰四处破坏，包括砸东西、到公司行号行窃、纵火、攻击警察。

联邦保护局（Federal Protective Service）隶属美国国土安全部（Department of Homeland Security），为联邦政府机构提供安保与执法服务。

据该报报道，暴动蔓延全美！底特律19岁少年遭枪击身亡。美国明尼苏达州非裔男子佛洛伊德遭白人警察压颈致死案，从在地示威扩大成全美暴动。

密西根州底特律29日晚间发生枪击案，嫌犯从一辆休旅车内朝示威群众开枪，一名19岁少年中弹，送医不治。当局尚未公布死者及嫌犯身分。

据消息指，明尼苏达州压颈致死的嫌犯警察沙文（Derek Chauvin）与受害人佛洛伊德（George Floyd）可能曾同在当地明尼阿波利斯市（Minneapolis）一家餐馆工作过，但双方是否相互认识不得而知。沙文担任警察期间曾被多次投诉。沙文的妻子是亚裔，因此事件据信已经寻找律师启动离婚程序。

沙文已经被指控三级谋杀起诉。当天在场几名警员也遭警局开除。