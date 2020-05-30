美國警暴引發示威再延擴 2人遭離奇槍擊死亡

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死案引發的抗議風潮，蔓延到加州奧克蘭市，當地聯邦保護局2名執法人員昨晚在抗議進行時遭到槍擊，其中一人傷重不治。密西根州底特律29日晚間發生槍擊案，一名示威者中彈死亡。受害者及嫌犯身份均沒有細節跟進。

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據世界日報今天報道稱，抗議蔓延加州奧克蘭 2執法人員遭槍擊，1警不治！

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死案引發的抗議風潮，蔓延到加州奧克蘭市，當地聯邦保護局2名執法人員昨晚在抗議進行時遭到槍擊，其中一人傷重不治。據美國有線電視新聞網（CNN）說，奧克蘭（Oakland）警察局表示，當時至少有7500名示威者走上街頭，抗議佛洛伊德被白人警察壓頸致死。

據警方發表聲明說，示威者在奧克蘭四處破壞，包括砸東西、到公司行號行竊、縱火、攻擊警察。

聯邦保護局（Federal Protective Service）隸屬美國國土安全部（Department of Homeland Security），為聯邦政府機構提供安保與執法服務。

據該報報道，暴動蔓延全美！底特律19歲少年遭槍擊身亡。美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案，從在地示威擴大成全美暴動。

密西根州底特律29日晚間發生槍擊案，嫌犯從一輛休旅車內朝示威群眾開槍，一名19歲少年中彈，送醫不治。當局尚未公布死者及嫌犯身分。

據消息指，明尼蘇達州壓頸致死的嫌犯警察沙文（Derek Chauvin）與受害人佛洛伊德（George Floyd）可能曾同在當地明尼阿波利斯市（Minneapolis）一家餐館工作過，但雙方是否相互認識不得而知。沙文擔任警察期間曾被多次投訴。沙文的妻子是亞裔，因此事件據信已經尋找律師啟動離婚程序。

沙文已經被指控三級謀殺起訴。當天在場幾名警員也遭警局開除。