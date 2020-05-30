美弗洛伊德之死引爆怒火烧至白宫 特朗普屋外紧急设栅障

美国非裔男子佛洛伊德在明尼苏达州遭警方压颈致死事件引发抗议潮，紧张情势蔓延到全美多个城市，数百名民众今天聚集白宫外表达愤慨。目前不知此一波抗议蔓延到白宫墙外是否与美国总统特朗普前日强硬推文有关，评论警告示威也威胁大选选情。导致弗洛伊德窒息死的白人警察德里克-沙文昨天被控三级谋杀，但这一消息没有平息示威势头。

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据法新社报道，非裔之死掀示威潮，白宫外聚集抗议群众，特朗普当时人在白宫官邸。白宫紧急调配预警警力。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼苏达州遭警方压颈致死事件引发抗议潮，紧张情势蔓延到全美多个城市，数百名民众今天聚集白宫外表达愤慨。

白宫对街的公园今天聚集抗议群众，而总统特朗普人在官邸，数十名特勤局探员在白宫设立路障。

示威群众为佛洛伊德讨公道，部分人士手持标语写着「停止杀害我们」。

该报道称，白宫外的严重冲突大多被制止，示威群众在华府街头游行前往国会山庄。

佛洛伊德25日在明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被4名白人警察拦下并上铐，他当时趴在地上，并无武装，一名警察却用膝盖压制他的后颈超过5分钟，佛洛伊德最终断气。

涉案的白人警察德里克-沙文在29日被控三级谋杀。他与其他3名涉事的同事已经被踢出所属的警察局。

消息说该警察局昨天在示威中遭焚火，其它地方的警局及警车也沦为愤怒人群攻击对象。明尼阿波利斯市市长昨天在示威现场流泪劝说示威人群和平止怒。评论指非裔遭警致死事件还没有显示平息的征兆。美国总统特朗普警告警力严厉镇压示威中抢劫者被指火上浇油。民主党总统竞选候选人拜登谨慎说，警队应当进行改革。

弗洛伊德遭警方暴力窒息死演变成为反种族歧视事件。