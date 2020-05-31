特朗普：美国认定极左翼激进势力ANTIFA为恐怖组织

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察在执法过程中暴力执法致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由这一悲剧引发的大规模抗议示威活动仍在美国多个大城市继续进行。英国伦敦也爆发了声援活动。美国总统特朗普31日发推称：“美国将认定极左翼激进势力ANTIFA为恐怖组织”。

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美国总统特朗普在第一条推特中说：祝贺我们的国民警卫队，他们昨夜抵达明尼阿波利斯后立即出色地完成了任务。那些被明尼阿波利斯的极左分子,引领的无政府主义者被迅速控制。明尼阿波利斯市长在骚乱第一晚就应该出动国民警卫队，早这么干就没那么多问题了！

几分钟后，特朗普又发推说：“美国其他民主党人执政的州和城市都应该看看国民警卫队昨晚是怎么在明尼阿波利斯彻底阻止极端左翼无政府主义者ANTIFA（闹事）的，国民警卫队干得漂亮！其他州都应该快出动国民警卫队，以免悔之晚矣！”

就在发稿前，特朗普又更新推特称，“美国将认定极左翼激进势力ANTIFA为恐怖组织”。

将全面动员国民警卫队以平息骚乱

明尼苏达州和另外11个州的州长5月30日晚召唤国民警卫队来行对夜间的暴力抗议活动。抗议是由一个非洲裔男子在被警察拘捕时死亡引起的。多名市长呼吁立即停止抢劫和暴力。亚特兰大（Atlanta）凯莎·兰斯·玻特姆斯（Keisha Lance Bottoms）在新闻发布会上谴责烧毁警车的行径。

在过去的四天夜间，明尼阿波利斯市和附近的圣保罗市以及美国各地一些城市开始时的和平抗议演变为抢劫、纵火和其他暴力活动。

明尼苏达州州长沃尔兹说，“我们受到攻击”。他承诺要“全力”恢复秩序。

另外还有至少11个州的州长也启用国民警卫队协助镇压在很多地区演变为暴力的抗议活动。这些州是佐治亚、肯塔基、俄亥俄、威斯康星、科罗拉多、犹他、华盛顿、加利福尼亚、田纳西、密苏里，德克萨斯。

美联社星期六的统计数据是全美国有将近1400人被捕。随着星期六夜间的抗议的进行，被逮捕的人可能更多。

星期六晚上，美国总统特朗普通过推特赞扬国民警卫队，但他对明尼阿波利斯市长进行了党派攻击。

他写道，“国民警卫队被调派到明尼阿波利斯市去做民主党人市长不能做的事情。应当在两天前就动用，就不会有破坏，警察署也不会被占据和毁坏。国民警卫队做得好。”

美国各地发生暴力的市的市长宣布施行宵禁，那些城市包括加州的洛杉矶，华盛顿州的西雅图，俄勒冈州的波特兰，佐治亚州的亚特兰大，科罗拉多州的丹佛，南卡罗莱纳州的哥伦比亚，宾夕法尼亚州的费城。