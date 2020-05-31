美国向巴西提供2百万剂羟氯喹

新冠病毒引发民众恐惧不安，原本应是民粹总统大显身手时机；但美国有线电视新闻网（CNN）指出，美国、巴西和俄罗斯3位大男人主义总统这次防疫的表现，却反而威风尽失。美国31日向巴西提供2百万剂羟氯喹。在一份声明中，美方表示，为抗击新冠病毒，美国和巴西站在一起，为此我们想巴西提供2百万剂羟氯喹。

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美国、巴西和俄罗斯累计的新冠病毒疫情确诊病患如今高居全球前3名，死亡病例也持续增加。3国经济同样受到严重打击。

此外，令美国总统特朗普、巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）更挫折的是，他们原本擅长的威吓、散布恐惧和政治宣传手法失效。目前看来，以科学为依据、资讯透明化和做长期规划，才是防疫利器。

特朗普原本求助他最爱的武器推特，试图将美国疫情怪罪于中国、吹捧未证明疗效的药品，并施压各州州长重新开放州界。但他的咆哮推文和威吓，却未能阻止病毒扩散。

博索纳罗释放错误讯息，说新冠病毒只是“小感冒”，不会真正构成威胁，但这招完全失败。如今巴西染疫人口仍以每天新增2万例的速度攀升，甚至连政府自己预估的疫情高峰都还没达到。

普京则使出惯常的公关绝招，宣传他掌控一切情势的领袖形象。但俄罗斯染疫人数却仍如滚雪球般扩大，显示病毒已超出他的控制范围。

根据法新社最新统计，美国累计新冠病毒确诊已达177万384例，死亡10万3781例。巴西30日通报新增多达3万3274例确诊，创单日新高，累计已49万8444人染疫；死亡则增至2万8834例，成为全球第4多国家。俄罗斯31日则通报新增9268例确诊，累计达40万5843例；死亡增至4693例。

专家指出，特朗普、博索纳罗和普京全都是起初已见到意大利等国疫情严峻，却仍然淡化病毒扩散风险；等到眼见病毒继续在境内肆虐夺命，暴露出自身执政弱点，才急忙让自己看来像是掌控情势。

这3位总统一开始否认新冠病毒的危险性，无疑导致各自政府太慢采取应有防疫行动，酿成严重后果。例如依美国哥伦比亚大学（Columbia University）的模式推算，若美国当时提早1週实施社交距离规定，死亡人数可少3万6000人。

美国哈佛大学（Harvard University）流行病学家哈纳吉（William Hanage）表示：“淡化疫情的可能后果，这是藐视我们从中国和其后欧洲国家得到的所有证据。这毫无疑问造成因应的公共卫生措施不够强烈，留待地方首长填补缺失。”

巴西虽然很早就禁止来自若干疫情重灾国的旅客入境，并关闭边界；但博索纳罗直到现在仍不支持学校关闭和商业活动暂停，巴西中央政府也从未对各州发布明确的社交距离规定准则，博索纳罗甚至一再抨击地方首长祭出的防疫限制令。

位于布鲁塞尔的“鲁汶全球治理研究中心”（Leuven Centre for Global Governance Studies）专研巴西的博士研究员芮斯（Costa Reis）指出，博索纳罗仍然否认病毒危险性，继续坚持不予理会，“他的语气并未随时间改变”。

而俄罗斯虽早在1月30日就关闭和中国边界，且在确诊还不到700例就采取封城措施，却仍错误让一些来自意大利和其他西欧国家的感染源流入境内，也未能阻止境内医院爆发群聚感染，成为病毒扩散温床。

京曾在3月底身穿化学防护衣前往一所新建的防疫医院视察，再度施展他擅长的宣传招数，但却未能成功带给民众信心，原因是普京当天被拍到未穿防护衣和医院主任医师握手，而这名医师随后也确诊。加上普京后来将每周谈话改从家里透过视讯发表，令人怀疑他自己也染疫，而必须居家隔离。