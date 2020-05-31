载人龙飞船上的“毛绒恐龙”火了！

2020年5月31日凌晨，spaceX载人龙飞船升空，标志着人类历史上首次商业载人航天发射的成功。一款毛绒恐龙玩具成了本次发射的另一位主角。这只恐龙是一位宇航员的孩子送给老爸的，祝他飞行顺利。同时，小恐龙还有个特殊任务，就是作为重力指标—一旦飞船进入零重力阶段，恐龙就可以漂浮起来。这款造型时尚的恐龙玩具来自美国品牌TY，是一款可爱的23厘米长毛绒恐龙，闪亮的大眼睛憨态可掬，全身的亮片还可以改变颜色，科技感十足。

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美国太空探索科技公司（SpaceX）用一枚“猎鹰9号”火箭成功将载人飞船“龙飞船2”发射升空并将太空舱送入轨道。人们意外地发现猎鹰火箭在升空过程中，SpaceX龙飞船2舱内不光只有两名宇航员，还飘出一只蓝绿色亮光的“恐龙”，当然，它不是一只真恐龙，而是一只毛绒亮片恐龙玩具，有人称，这是恐龙玩具首次进入太空。

在发射后约10分钟，现场直播视频显示，一只约20厘米长的“恐龙”在飞船舱内飘浮了起来，当它来到宇航员Behnken手边时，Behnken还将它推到了一边。地面上的美国国家航空航天局评论员在恐龙出现时说，我们已经看到零重力指示器浮在那儿了，意味着飞船开始进入太空边缘。

一直以来，载人飞船发射时都会携带毛绒玩具，这个传统一直沿用至今，所以这并不是首次。为什么飞船发射时要携带一个玩具，有什么作用？这是因为一旦玩具开始漂浮起来，宇航员和地面人员就会知道飞船已经摆脱了地球引力，所以这个玩具通常被航天人称为“零重力指示器”，实际它还有另一个作用，那是吸引宇航员注意力，降低紧张情绪。

据了解，该“恐龙”被取名为“Tremor”。有人称，早在星期三的美国国家航空航天局NASA现场直播准备中发现了这只恐龙，而现在这种型号恐龙玩具已经在多个网上平台卖断货了。