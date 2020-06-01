新冠疫情在拉美继续延烧 确诊病例突破100万例

据法新社汇整的数据，拉丁美洲和加勒比海地区新冠病毒病毒确诊数突破100万大关，达101万6828例。其中巴西为重灾区，巴西目前累计确诊病例数排在全球第二，仅次于美国；死亡人数排在全球第四，位于美国、英国和意大利之后。

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巴西卫生部发布的数据显示，截至到5月31日19时，巴西24小时内新增确诊病例1万6409例，累计确诊51万4849例；新增死亡病例480例，累计死亡2万9314例。此外，巴西还是新冠疫情期间医护人员感染人数最多的国家之一。巴西联邦护理委员会5月底的统计数据显示，目前该国感染的医护人员已达1.75万人，其中161人死亡。

智利卫生部表示，截至目前为止境内确诊病例累计9万9688起，死亡人数累计1054人。在墨西哥，墨西哥卫生部周六通报新增病故人数151人，新增确诊病例3152起，累计死亡人数9930人，累计确诊9万664起。

美国5月31日向巴西提供2百万剂羟氯喹。美国政府和巴西政府发表联合声明说，美国人民和巴西人民团结抗击新冠病毒，美国政府已向巴西提供200万剂羟氯喹，用来帮助巴西的护士、医生和医疗保健人员免受病毒的侵害，并将用于治疗巴西的冠病患者。出于安全考虑，世卫组织已暂停在新冠肺炎患者身上进行羟氯喹的临床试验。