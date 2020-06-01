迈克尔·乔丹：我们已经受够了！

美国著名篮球明星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）就弗洛伊德（George Floyd）之死发表推文，表示十分悲愤。“我们已经受够了，我不知道如何解决问题，但是我们必须以和平的方式表达我们的愤怒。通过投票选举改变我们的法律。我们每一个人都应该努力使这个国家的所有公民都能够享受公平的待遇。“

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美国著名篮球明星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）周日就弗洛伊德（George Floyd）之死发表声明，表示十分悲愤：“我感到十分悲伤，痛心与愤怒。对每个人的痛苦， 愤怒和沮丧都感同身受。我与那些呼吁反对对有色人种根深蒂固的种族主义和暴力的人站在一起。我们受够了。我没有答案，但是我们的集体声音显示出强大的力量无法被他人所分裂。我们必须互相倾听，表现出同情心，不应该因无意义的残暴行为而背弃自己的立场。我们应该继续和平地表达诉求对不公正行为要求追责。我们应该共同向领导者施加压力，要求他们更改法律，否则我们必须通过投票进行系统性的改变。我们每个人都应该成为解决问题的一分子，我们必须共同努力，确保所有人享受公平正义。我的心与乔治·弗洛伊德（George Floyd）的家人在一起，也同无数因种族主义和不公正行为而被残酷无情地剥夺生命的人在一起。”

人称“篮球之神”的迈克尔·乔丹虽然在2003年就正式退役，但是他在美国的影响力远远超出了体育界，今天他是一位成功的商人，除了推销耐克等运动品牌以及以他个人名字命名的球鞋之外，他还投资餐食以及汽车行业，无疑是非洲裔美国人中的成功典范。