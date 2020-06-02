非洲裔示威蔓延美国140城 多个华埠遭暴徒打砸抢

明尼苏达州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭白人警察膝盖压颈致死案引发的抗议以及打砸抢浪潮6月2日进入第8天，已蔓延美国140多座城市，并波及各城市的华埠。

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在纽约，靠近曼哈顿的华埠从5月31日至1日，多家药房、烟酒店与钟表、首饰店遭到暴徒洗劫。中文《世界日报》记者现场报道说：药店处方药片散落街上；在烟酒店内，暴徒一边开怀畅饮一边搬店内货物，神情自若；一家钟表点的柜台被暴徒砸开，手表全被劫走；发廊也未能幸免，老板娘表示，进店打砸抢的多数是非洲裔青少年。

美国西海岸受创最严重的是加州奥克兰市华埠，至少20家商店遭暴徒洗劫，包括珠宝店、药店和银行。华埠的商店1日下午几乎全部关门，有的商店橱窗订上木板，但仍被暴徒撬开。有商户感叹说，华埠空荡荡如同鬼城。一家小型超市的老板说，新冠疫情爆发后，生意本来就难做，暴徒冲击华埠，更让生意雪上加霜。

芝加哥市华埠附近连续多日也发生打砸抢事件，华埠商家与居民自发组织治安互助队，每晚在各个路口站岗，使得华埠在过去几天，并无损伤。

目前，纽约、旧金山、洛杉矶、华府等40多个城市已宣布宵禁，但示威与打砸抢的浪潮未见消退。