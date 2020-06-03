巴西新冠病毒疫情继续堪忧  死亡病例突破3.1万

新冠病毒疫情持续肆虐南美国家巴西，丝毫没有趋缓迹象，巴西卫生部公布的数据显示，过去24小时境内新增1262起死亡病例，境内累计死亡人数3万1199人，高居全球第4，仅次于美国、英国和意大利。

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巴西确诊病例累计达55万5383例，是继美国后全球感染人数第二多的国家。巴西人口多达2.1亿，检测数却相对较少，专家估计，实际染疫人数会是官方数字的15倍。巴西卫生部称，圣保罗州和里约热内卢州仍是巴西疫情最严重的地区。截至目前，圣保罗州共有确诊病例11万8295例，死亡升至7994例。里约热内卢州确诊和死亡病例分别达到5万6732例和5686例。

与此同时，巴西已有14个州的90个城市重新开放了218个购物中心，占全国577家购物中心总数的38%。其中，圣保罗州已有15个城市重新开放了38家购物中心，不过首府城市圣保罗的54家购物中心均仍保持关闭状态。里约热内卢州州长维泽尔当天宣布，该州目前实施的社会隔离措施将延期至6月5日。之后将根据新冠肺炎疫情的发展趋势，确定该州逐步开放商业活动的时间表。伯南布哥州当天也宣布，该州从6月8日起将允许批发贸易、土建工程等行业复工复产。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安博士本周一曾经称，巴西在过去24小时内新增病例数量在全球范围内最多，该国新冠肺炎疫情的高峰仍未到来。