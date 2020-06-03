特朗普要动用军队平息街头“骚乱”的决定引发批评

美国非洲裔男子佛洛伊德5月25日因警察执法过当而致死后引发的抗议示威潮继续在美国遍地开花。总统特朗普周二表示，应动用军队平息街头骚乱，这个决定没有让抗议者后退，同时也引发政界的批评和反对。

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大部分示威活动在白天过程平和，但入夜后却传出破坏、纵火和打劫事件。美国总统特朗普呼吁国民兵或军方打击这些他所谓要为这些暴力负责的”暴徒”，并谴责州长或地方官员没出手干预。但特朗普终结示威潮的宣示以及宵禁措施，对于阻止这些入夜后爆发的暴力事件，目前似乎效果不大。数以千计的示威者周二（6月2号）在政府实施的宵禁前，继续在华盛顿国会山庄外的草地上单膝跪地，高呼“沉默即暴力”、“不给公道，就没有和平”等口号。

华盛顿等城市多个晚上出现暴力示威之后，国防部五角大厦周二表示，已调派约1600人的陆军部队进驻。五角大楼发言人霍夫曼表示，这些部队包括宪兵、工兵部队还有步兵营，他在一份在声明中说：“现役部队部署在国家首都地区的军事基地，但并未进入华盛顿哥伦比亚特区。” 他说，这些部队处于提高警戒状态，但“不会参与民政当局行动的防卫支援”。 尽管如此，特朗普有意动用军队带头镇压各地暴力反种族歧视示威，让五角大楼愈来愈受到指责，被批沦为特朗普实现政治目标的工具。

美国前副总统、民主党总统参选人拜登（Joe Biden）指控特朗普“出动美军对付美国人民”。 曾担任参谋首长联席会议主席的邓普西（Martin Dempsey）也说：“美国不是战场，人民也不是敌人。” 在邓普西的前任穆伦（Mike Mullen）说，他非常担心美军人员将沦为特朗普实现政治目标的工具。

另外，美国民主党籍联邦众议院议长裴洛西周二承诺，要就佛洛伊德之死引发的“种族标签”和其他问题制定立法，其他国会议员则警告勿动用军队镇压全国各地的示威活动。

纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）和白思豪1日决定对纽约市实施宵禁，是纽约市1943年来首度实施宵禁，但仍无法阻止暴力与抢劫。白思豪周二表示，由于昨晚又出现暴力与抢劫，纽约市的宵禁将延长至7日。 但白思豪（Bill de Blasio）也说，没有必要部署国民兵。

美联社报导，洛杉矶市警局（LAPD）局长摩尔（Michel Moore）告诉警政委员会，已经逮捕了2700人当中，其中绝大多数，约2500是未依令解散或违反宵禁，其馀200人则犯下窃盗、抢劫与攻击警员等暴力行为。

非裔男子佛洛伊德上个月底在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）就是遭警以膝压颈方式压倒在地，虽苦苦求情说无法呼吸，白人警察仍压制超过5分钟，佛洛伊德最后丧命。