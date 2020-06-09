弗洛伊德今下葬 哀悼者涌入休士顿教堂送别 拜登向家属致意

德州休斯敦一座教堂前，数千民众昨天起排队等候向死于警察之手的佛洛伊德致上最后敬意。将挑战特朗普连任之路的拜登当天也与佛洛伊德家属见面，表达哀痛之意。佛洛伊德将在今天下葬，长眠于他母亲的墓旁。与此同时，美国国会与全国各地要求全面改革司法系统的压力不断升高。

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46岁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝压颈窒息而死，引发众怒，并在全美与全球爆发反种族主义示威潮。

弗洛伊德从小生活在休斯敦市一个著名的非洲裔美国人社区。弗洛伊德的遗体先于6日晚间运抵休斯敦，其葬礼将于今天在同一座教堂内举行。此前，在弗洛伊德去世的明尼苏达州明尼阿波利斯市和他的出生地北卡罗来纳州分别举行了追思会。

法新社报道说，周一，在致意群众中，有人穿着T恤，上面印有佛洛伊德断气前所说最后一句话「我不能呼吸」；另外有人手握拳头、高举在佛洛伊德棺木上方，代表黑人力量与团结。

民主党总统候选人、前副总统拜登也到休斯敦会见佛洛伊德家属，聊了一个多小时。

双方会见后，弗洛伊德的家庭律师克鲁普（Benjamin Crump）在推特张贴了一张照片，显示现场人士还包括佛洛伊德的叔叔罗杰（Roger）及黑人民权运动领袖夏普顿（Al Sharpton）牧师。

克鲁普谈到这场私下会晤说，拜登「专心倾听，听到他们的痛苦，与他们一同哀伤」。克鲁普说，拜登展现的同理心对家属来说意义重大。

据路透社报道说，美国示威者怒火，正逐渐被一种日益增强的决心所取代，即让本案成为种族关系的转折点，并带动全国警察部门运作方式的改革。

在华盛顿，国会的民主党人提出了一项法案，将把私刑作为仇恨犯罪，允许不当行为的受害者及其家人在民事法庭中以伤害为由起诉警方，结束了一项被称作有限豁免的法律原则。

这项法案还将禁止锁喉的做法，要求联邦执法官员使用随身摄像机，限制致命武器的使用，并推进针对警方不当行为模式的独立调查。但该法案并未像一些抗议者和活动者寻求地那样要求减少或取消警方资金，但议员们提议改变支出的优先顺序。

抗议活动期间，特朗普将自己su'z成法律和秩序的扞卫者。白宫发言人Kayleigh McEnany在媒体发布会上称，特朗普对“撤回警察资金的要求感到震惊”。她说，特朗普在考虑应对弗洛伊德之死的多种提议。

拜登竞选团队的一位发言人周一称，拜登不支持以撤回警方资金作为应对警察暴行的措施，但赞成“急需”改革。

民主党誓言将在几周内把该法案提交至民主党掌控的众议院。若在众议院获得通过，还需要经过共和党掌控的参议院和特朗普的支持，该法案才能成为法律。