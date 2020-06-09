弗洛伊德今下葬 哀悼者湧入休士頓教堂送別 拜登向家屬致意

德州休斯敦一座教堂前，數千民眾昨天起排隊等候向死於警察之手的佛洛伊德致上最後敬意。將挑戰特朗普連任之路的拜登當天也與佛洛伊德家屬見面，表達哀痛之意。佛洛伊德將在今天下葬，長眠於他母親的墓旁。與此同時，美國國會與全國各地要求全面改革司法系統的壓力不斷升高。

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46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，引發眾怒，並在全美與全球爆發反種族主義示威潮。

弗洛伊德從小生活在休斯敦市一個著名的非洲裔美國人社區。弗洛伊德的遺體先於6日晚間運抵休斯敦，其葬禮將於今天在同一座教堂內舉行。此前，在弗洛伊德去世的明尼蘇達州明尼阿波利斯市和他的出生地北卡羅來納州分別舉行了追思會。

法新社報道說，周一，在致意群眾中，有人穿着T恤，上面印有佛洛伊德斷氣前所說最後一句話「我不能呼吸」；另外有人手握拳頭、高舉在佛洛伊德棺木上方，代表黑人力量與團結。

民主黨總統候選人、前副總統拜登也到休斯敦會見佛洛伊德家屬，聊了一個多小時。

雙方會見後，弗洛伊德的家庭律師克魯普（Benjamin Crump）在推特張貼了一張照片，顯示現場人士還包括佛洛伊德的叔叔羅傑（Roger）及黑人民權運動領袖夏普頓（Al Sharpton）牧師。

克魯普談到這場私下會晤說，拜登「專心傾聽，聽到他們的痛苦，與他們一同哀傷」。克魯普說，拜登展現的同理心對家屬來說意義重大。

據路透社報道說，美國示威者怒火，正逐漸被一種日益增強的決心所取代，即讓本案成為種族關係的轉折點，並帶動全國警察部門運作方式的改革。

在華盛頓，國會的民主黨人提出了一項法案，將把私刑作為仇恨犯罪，允許不當行為的受害者及其家人在民事法庭中以傷害為由起訴警方，結束了一項被稱作有限豁免的法律原則。

這項法案還將禁止鎖喉的做法，要求聯邦執法官員使用隨身攝像機，限制致命武器的使用，並推進針對警方不當行為模式的獨立調查。但該法案並未像一些抗議者和活動者尋求地那樣要求減少或取消警方資金，但議員們提議改變支出的優先順序。

抗議活動期間，特朗普將自己su'z成法律和秩序的扞衛者。白宮發言人Kayleigh McEnany在媒體發布會上稱，特朗普對“撤回警察資金的要求感到震驚”。她說，特朗普在考慮應對弗洛伊德之死的多種提議。

拜登競選團隊的一位發言人周一稱，拜登不支持以撤回警方資金作為應對警察暴行的措施，但贊成“急需”改革。

民主黨誓言將在幾周內把該法案提交至民主黨掌控的眾議院。若在眾議院獲得通過，還需要經過共和黨掌控的參議院和特朗普的支持，該法案才能成為法律。