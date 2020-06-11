加外长被指名下两处房产从中资银行贷款引关注

加拿大《环球邮报》6月10日报道指，加外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）多年前在英国购买的两个公寓是由中国国有银行提供的贷款，目前仍有120万加元尚未偿还。有加拿大保守党议员提出，此或存在潜在利益冲突。商鹏飞本人则未否认报道内容，但指从未隐瞒相关财务情况。

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《环球邮报》的报道指，商鹏飞曾于2009年及2013年在英国伦敦购买两间公寓，当时他在英国跨国建设及工程公司Amec Foster Wheeler PLC担任高管。报道援引一位不具名知情人士透露，商鹏飞被指曾从中国银行借得两笔为期30年的贷款，首间公寓的贷款为68万3000元加币，第二间公寓为110万加币。据悉，他已将相关公寓出租。

在一份发给《环球邮报》的声明中，商鹏飞解释称，他当年持短期工签在英国工作，无法获得英国银行贷款。他指出，“当时我买房时，中国银行是少数几家愿意为持短期工签者，提供住宅贷款超过20年的银行。”他强调，“无论是贷款还是其他负债，都与我担任公职人员没有任何关系。”商鹏飞说，已经向加拿大相关部门提交资料，并在其网站公开。

对此，加拿大保守党国会议员，加中关系特别委员会成员詹尼尔斯（Garnett Genuis）表示，商鹏飞的相关贷款存在潜在利益冲突。他提出，这在一定程度上成为个人财务弱点，可能会受到中国的影响。而加拿大安全情报局前局长法登（Richard Fadden）则认为，商鹏飞已公开相关贷款，问题并不大。但他就建议，后者最好尽快结束与中国银行的业务。