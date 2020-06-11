美军参联会主席米利为参与特朗普教堂拍照作秀道歉

美军参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）6月11日表示，他不该陪同总统特朗普穿过白宫旁的拉法耶特广场，前往曾遭人纵火的圣约翰圣公会教堂。特朗普当时在该教堂前手举《圣经》拍照，被华盛顿教区主教批评“作秀”。

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美国明尼苏达州非裔居民弗洛伊德（George Floyd）近日遭遇警察暴力执法致死引发巨大震动，无数美国人走上街头进行大规模抗议。华盛顿当地警察被指在6月1日发射催泪弹、出动骑警，强行驱散白宫周围的示威者，好让特朗普穿过宾夕法尼亚大街，到白宫对面的圣约翰教堂前拍照。这一事件中当地警方所采取的手段饱受争议，部分报道也遭到白宫方面的否认。米利则被拍到身穿军装出现在特朗普的随行人员当中。

作为身穿军装的美军最高军职长官，米利在周四出席美国国防大学的毕业典礼时，通过视频讲话表示，他的在场和照片破坏了他对“军队脱离政治”的承诺。他强调，“我不应该去那儿。” 米利说，“在那一刻，在那种环境下，我的存在使人们产生了军人参与国内政治的印象。”他坦言，“作为一名身穿制服的军官，这是我从中学到的一个错误，我衷心希望我们大家都能从中学到。” 美军参谋长联席会议主席是美军最高级别军职，是美国总统、国防部长的首席军事顾问。