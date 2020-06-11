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美軍參聯會主席米利為參與特朗普教堂拍照作秀道歉

美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（右）資料圖片 © 路透社圖片

美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）6月11日表示，他不該陪同總統特朗普穿過白宮旁的拉法耶特廣場，前往曾遭人縱火的聖約翰聖公會教堂。特朗普當時在該教堂前手舉《聖經》拍照，被華盛頓教區主教批評“作秀”。