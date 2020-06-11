美軍參聯會主席米利為參與特朗普教堂拍照作秀道歉
發表時間：
美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）6月11日表示，他不該陪同總統特朗普穿過白宮旁的拉法耶特廣場，前往曾遭人縱火的聖約翰聖公會教堂。特朗普當時在該教堂前手舉《聖經》拍照，被華盛頓教區主教批評“作秀”。
廣告
美國明尼蘇達州非裔居民弗洛伊德（George Floyd）近日遭遇警察暴力執法致死引發巨大震動，無數美國人走上街頭進行大規模抗議。華盛頓當地警察被指在6月1日發射催淚彈、出動騎警，強行驅散白宮周圍的示威者，好讓特朗普穿過賓夕法尼亞大街，到白宮對面的聖約翰教堂前拍照。這一事件中當地警方所採取的手段飽受爭議，部分報道也遭到白宮方面的否認。米利則被拍到身穿軍裝出現在特朗普的隨行人員當中。
作為身穿軍裝的美軍最高軍職長官，米利在周四齣席美國國防大學的畢業典禮時，通過視頻講話表示，他的在場和照片破壞了他對“軍隊脫離政治”的承諾。他強調，“我不應該去那兒。” 米利說，“在那一刻，在那種環境下，我的存在使人們產生了軍人參與國內政治的印象。”他坦言，“作為一名身穿制服的軍官，這是我從中學到的一個錯誤，我衷心希望我們大家都能從中學到。” 美軍參謀長聯席會議主席是美軍最高級別軍職，是美國總統、國防部長的首席軍事顧問。