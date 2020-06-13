众议院议长佩洛西要移除国会大厦内被指为种族主义历史人物雕像

在明尼阿波利斯市非洲裔弗洛伊德(George Floyd)因警察暴力执法而死亡引发的种族纷争中，美国各地出现拆毁被认为是种族主义历史人物雕像的风潮，近日美国国会众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)要求移除国会大厦和军事基地内被认为是种族主义历史人物的雕像。

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这几尊雕像包括前总统杰弗逊·戴维斯(Jefferson Davis)、南北战争时期南方联军总司令罗伯特·李（Robert Lee）将军。

佩洛西11日在国会记者会上表示，国会雕像应展现美国人最高理念并代表美国人与其期盼，但“这些雕像人物提倡透过残暴野蛮行为，来达到类似种族歧视的目的，这显得突兀而且有辱我国理念。”

10日，佩洛西就呼吁移除国会大厦内如前总统戴维斯等历史人物雕像，称这些雕像是鼓励人们崇拜仇恨，并非仅仅作为历史遗迹。6月8日，佩洛西还曾带领多位民主党议员，在议会大厦单膝跪地，向被白人警察暴力执法致死的弗洛伊德默哀。如今，下跪向非洲裔道歉，在美国同样蔚为风潮。

弗洛伊德遭白人警察以膝压颈死亡后，反对种族主义的示威者在多个城市攻击历史人物雕像，在一些城市，发现美洲新大陆的航海家哥伦布的雕像也被斩首或推倒，他被指促使美洲原住民种族灭绝。

但白宫对拆除历史人物雕像的行动拒绝予以支持。特朗普总统表示，不考虑将纪念邦联将领的军事基地重新命名，他称这“已成为伟大美国遗产的一部分，这是战胜、胜利与自由的历史。”