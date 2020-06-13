巴西成为全球新冠病毒死亡人数第二多的国家

法新社消息，巴西新冠病毒死亡人数超过英国，成为仅次于美国的全球新冠病毒死亡人数第二多的国家。巴西卫生部当地时间周五公布的数据显示，截至当天下午6时，巴西新增冠病确诊病例为2万5982起，累计确诊病例82万8810例；新增死亡病例909人，累计死亡4万1828人。

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数据显示，圣保罗州和里约热内卢州仍是巴西疫情最严重的地区。目前新冠肺炎疫情已蔓延至巴西全国81%的城镇，且正在越来越多地向较小的城市传播。截至目前，圣保罗州共有确诊病例16万7900例，死亡增至1万0368例。里约热内卢州确诊和死亡病例分别达到7万7784例和7417例。塞阿拉州确诊7万5705例、死亡4788例，位居第三。此外，帕拉州、伯南布哥州和亚马孙州的死亡病例也分别达到4132例、3694例和2429例。

世界卫生组织表示，不同地区的死者以南北美大陆为世界最多。由于南美即将迎来冬季，人们对感染扩大的担忧与日俱增。根据美国华盛顿大学的研究所的预测，如果是这样的速度，巴西的死亡人数可能会在7月下旬超过美国，成为世界上最多的。

世界卫生组织紧急应变计划首席专家莱恩表示，新型冠状病毒在中美洲与南美洲高度活跃，他也特别强调巴西和墨西哥的疫情严重。莱恩在记者会指出，巴西目前局势令人忧心，特别是人口稠密的都市；巴西已成全球疫情新热点。莱恩表示，巴西的医疗系统仍然吃紧，一些加护病房的情况已濒临界点，超过9成的占床率对医疗体系形成莫大压力。

巴西一些州市近日来逐步放宽限制措施，分地区分步骤重启经济活动。里约热内卢市也于11日重新开放购物中心。虽然获准营业的商店及购物中心都缩短了营业时间，并采取了要求顾客和员工必须佩戴口罩、加强消毒与保洁、测量顾客体温等举措，但这些措施可能并不足以防控疫情，人们担心巴西疫情会第二次暴发。一些巴西示威者将里约热内卢著名的科帕卡巴纳海滩一夜之间从旅游热点变成了肺炎墓地，数十个标有十字架和巴西国旗的坟墓铺满海滩，象征病亡人数。他们抗议总统博尔索纳罗应对疫情的政策。