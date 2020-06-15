美国公民被俄判劳改 蓬佩奥要求立刻放人

6月15日，俄罗斯法庭判决美国前海军陆战队员保罗·惠兰（Paul Whelan）犯有间谍罪，判处他16年“劳改”（hard labour），他和家人都拒绝接受指控并向美国政府求救，美国国务卿蓬佩奥要求俄罗斯立刻放人。

广告 继续浏览后续

蓬佩奥发推文说：“（俄罗斯）依据秘密证据，15日对保罗·惠兰（Paul Whelan）进行秘密审判并定罪，（审判）期间没有辩方证人的合理抗辩，我们对这个决定感到愤怒。”

“俄罗斯当局对待保罗的方式令人震惊，我们要求立即释放他。”

18个月前，惠兰在位于莫斯科的一家旅馆房间内被捕，警方说他的USB里面存有国家机密。惠兰在判决前谴责这个闭门审判是“虚伪的”。

美国驻莫斯科大使约翰·沙利文（John Sullivan）谴责，这次审判既不公平又缺乏透明度的，并表示，保罗·惠兰被定罪将损害美俄关系。

美大使馆发言人说：“没有证据的秘密审判，是对人权和国际法律准则的严重侵犯”。

50岁的保罗·惠兰（Paul Whelan）持有美国、加拿大、英国和爱尔兰四个国家的护照。他父母是英国人，出生于加拿大，小时候移居美国。他于1994年加入美国海军陆战队，在密歇根州开始从事警务工作大约六年。

惠兰先后于2004年和2006年两次前往伊拉克。在海军陆战队服役期间，他首次前往俄罗斯，之后多次访问该国。

保罗·惠兰2018年12月在位于莫斯科市中心的Metropol酒店房间被捕，他说自己正在为参加另外一名前海军陆战队员的婚宴做准备，但安全人员突然闯入房间，往他的口袋里放了一些东西，然后以国家机密为由逮捕了他。

惠兰的家人表示，他的律师可能会在两周内提出上诉，他们呼吁美国政府和特朗普总统立即采取措施将他带回家。

他的家庭在声明中表示：“他毋庸置疑是清白的，我们相信他的权利会得到尊重”。