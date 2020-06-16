特朗普签署法令对警察系统进行有限改革

面对全国抗议者要求对警察执法进行全面改革的压力，美国总统特朗普16日签署了一项有关警察改革的行政命令。为避免再次出现暴力执法，特朗普在这项行政令中禁止警察在执法过程中使用‘膝盖限制’和‘锁喉’动作”，除非警察有生命威胁。

广告 继续浏览后续

特朗普在签署行政令之后表示，他希望美国警察在执法中职业水准高。特朗普表示，民众支持警察维护治安，没有英勇的警察，就不会有美国社会的好秩序。特朗普表示，这项行政命令就是要为不同肤色的人、不同信仰的人提供一个安全的未来。

维护治安中如何遏制警察暴力执法？美国国会参众两院民主党人6月8日提出一项立法草案，旨在全面遏制警察暴力执法，特别是针对非裔美国人和其他少数族裔过度使用暴力的行为，减少美国刑事司法系统中的种族偏见。

弗洛伊德“黑人血案”揭露美国社会种族深层矛盾。但部分美国地方政府以及极端人士，喊出“撤减警察支出”，甚至“解散警队”的口号，试图将此事简单等同于“警察执法问题”。

特朗普言辞回击了软化警力的呼声。6月8日，特朗普曾在白宫内与执法官员、警察局长们的会议上表示，“我们不会撤减警察资金，我们不会拆分、解散警察队伍，我们不会给警察这一职业划上句号。”此外，特朗普还肯定了执法人员。他称，“99%的警察都是很伟大的人。”