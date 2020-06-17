美国六州公布新增新冠病例创新高 彭斯驳斥第二波说法

在美国多数州逐步恢复经济活动后，据路透社报道，周二（6月16日）有六个州新增新冠病例数触及纪录高位，这是连续第二周新增病例呈上升趋势。不过，美国副总统彭斯在当天驳斥了关于爆发第二波感染的说法，宣称这是因为检测增加。

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报道称，亚利桑那、佛罗里达、俄克拉荷马、俄勒冈和德克萨斯州周二均报告新感染病例数创纪录增幅，上周也曾创下纪录高位。同一天，内华达州也报告单日新增病例创纪录最高，超过5月23日创下的此前高位。此外，住院病例也在上升或达到纪录高位。

路透社说，许多州的医疗官员把病例激增归因于商业重启以及5月末阵亡将士纪念日期间的周末集会。许多州也在为抗议活动可能导致病例激增做准备。过去三周美国有数十万人参加抗议，要求结束种族不平等和警察暴力执法。

在奥勒冈州，卫生官员努力遏制发生在Union县的新增逾200个病例，这宗爆发与Lighthouse United Pentecostal教堂的一次集会有关连。路透社未能联系上该教堂置评。

德克萨斯州方面，州长Greg Abbott表示，新增病例创纪录系因为检测增加。而与检测增加没有关连性的指标--住院人数也触及纪录高位。路透社分析显示，至6月14日为止的一周，检测量增加超过30%，但阳性比率持稳于7%。

俄克拉荷马州新增病例亦激增68%。尽管如此，美国总统特朗普仍准备周六在该州举行室内集会活动。

另外，美国副总统彭斯表示，官员们正在考虑在其他场地举行Tulsa集会活动，可能在室外。新冠病毒在密闭空间的传播效率更高。

路透社指出，彭斯周二驳斥了关于爆发第二波感染的说法，称是因为检测增加。

“近几天，媒体就‘第二波’疫情拉响警报。这种恐慌被夸大了，”彭斯在华尔街日报专栏与观点栏目写道，“我们正在战胜看不见的敌人。”

另据华尔街日报今天对美国各地的数据汇总还显示，长期护理机构入住者和工作人员中有25万多人感染新冠病毒，其中50,919人死亡。相比之下，据约翰·霍普金斯大学编制的数据显示，迄今为止，美国2019冠状病毒病死亡人数超过11.6万人，其中40%的死亡者来自养老院和老人护理机构。目前是全球最高的。