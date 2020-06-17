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美國疫情

美國六州公布新增新冠病例創新高 彭斯駁斥第二波說法

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佛州或德州新冠住院人數創新高。En Floride ou au Texas, le nombre d'hospitalisations atteint des niveaux record.
佛州或德州新冠住院人數創新高。En Floride ou au Texas, le nombre d'hospitalisations atteint des niveaux record. REUTERS/Lucy Nicholson
作者： 夏榕

在美國多數州逐步恢復經濟活動後，據路透社報道，周二（6月16日）有六個州新增新冠病例數觸及紀錄高位，這是連續第二周新增病例呈上升趨勢。不過，美國副總統彭斯在當天駁斥了關於爆發第二波感染的說法，宣稱這是因為檢測增加。

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報道稱，亞利桑那、佛羅里達、俄克拉荷馬、俄勒岡和德克薩斯州周二均報告新感染病例數創紀錄增幅，上周也曾創下紀錄高位。同一天，內華達州也報告單日新增病例創紀錄最高，超過5月23日創下的此前高位。此外，住院病例也在上升或達到紀錄高位。

路透社說，許多州的醫療官員把病例激增歸因於商業重啟以及5月末陣亡將士紀念日期間的周末集會。許多州也在為抗議活動可能導致病例激增做準備。過去三周美國有數十萬人參加抗議，要求結束種族不平等和警察暴力執法。

在奧勒岡州，衛生官員努力遏制發生在Union縣的新增逾200個病例，這宗爆發與Lighthouse United Pentecostal教堂的一次集會有關連。路透社未能聯繫上該教堂置評。

德克薩斯州方面，州長Greg Abbott表示，新增病例創紀錄系因為檢測增加。而與檢測增加沒有關連性的指標--住院人數也觸及紀錄高位。路透社分析顯示，至6月14日為止的一周，檢測量增加超過30%，但陽性比率持穩於7%。

俄克拉荷馬州新增病例亦激增68%。儘管如此，美國總統特朗普仍準備周六在該州舉行室內集會活動。

另外，美國副總統彭斯表示，官員們正在考慮在其他場地舉行Tulsa集會活動，可能在室外。新冠病毒在密閉空間的傳播效率更高。

路透社指出，彭斯周二駁斥了關於爆發第二波感染的說法，稱是因為檢測增加。

“近幾天，媒體就‘第二波’疫情拉響警報。這種恐慌被誇大了，”彭斯在華爾街日報專欄與觀點欄目寫道，“我們正在戰勝看不見的敵人。”

另據華爾街日報今天對美國各地的數據彙總還顯示，長期護理機構入住者和工作人員中有25萬多人感染新冠病毒，其中50,919人死亡。相比之下，據約翰·霍普金斯大學編製的數據顯示，迄今為止，美國2019冠狀病毒病死亡人數超過11.6萬人，其中40%的死亡者來自養老院和老人護理機構。目前是全球最高的。

 

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