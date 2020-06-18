亚特兰大警枪杀非裔男 特朗普为他抱不平

美国亚特兰大27岁非裔男子布鲁克斯因拒捕遭警察枪杀，涉案警察罗尔夫被控谋杀。美国总统特朗普6月18日说，美国警察“没有受到公平待遇”，似乎为罗尔夫抱不平。

广告 继续浏览后续

亚特兰大员警罗尔夫（Garrett Rolfe）被控谋杀，罪名是自非裔美国人布鲁克斯（Rayshard Brooks）背后开枪，当布鲁克斯满身是血倒地时，罗尔夫甚至踢了他两脚，使情况更加恶化。

布鲁克斯遇害不到3周前，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝盖压制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）后颈致死，引发全国性暴乱和和反警察残暴示威。

特朗普接受福斯新闻（Fox News）主持人尚汉尼提（Sean Hannity）访问，谈到布鲁克斯的死时说：“认为这是一个可怕的情况，但你不能抵抗警察。”

特朗普还表示：“我希望罗尔夫能得到公平的对待，因为在我们国家，警察没有得到公平对待。”

“但是，我再说一遍，你不能这样地抵抗警察。结果他们产生严重的争执，看看结果如何。非常糟糕，非常糟糕。”

他还提到佛洛伊德，他说他实在不忍心观看有关佛洛伊德死亡过程的近9分钟影片。

特朗普说：“谁忍心看呢？”