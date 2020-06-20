特朗普在塔尔萨竞选造势 竞选班子六人测出阳性

2020年6月20日，美国参议员吉姆·英霍夫拥抱抵达塔尔萨国际机场的美国总统特朗普，特朗普在这里举行新冠疫情爆发以来首次竞选大会。

面对来自各方的批评和民调下降的局势，美国总统特朗普决定不顾新冠疫情仍在蔓延的巨大风险，周六在俄克拉荷马州东北部的塔尔萨举办自新冠疫情全面爆发以来首场竞选造势大会，大会尚未开始，就传出特朗普竞选班子六人测试呈现阳性的消息。

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不过，竞选团队对法新社表示，没有其中任何一位与总统有直接的接触。竞选团队表示，大约两万多支持者正在塔尔萨等待特朗普的到来。

竞选团队负责对外联络的Murtaugh表示，所有参加竞选大会的民众入场时都已进行过测试，并且已提醒各位入场者佩戴口罩和使用消毒液。

不过，不会迫使与会者戴口罩或使用消毒液，尤其是特朗普总统的支持者普遍对戴口罩比较反感，这也成为特朗普支持者的一种标志。

记者在现场观察，跟他们的偶像特朗普一样，周六早晨出现在塔尔萨市中心准备进入会场的支持者没有人戴口罩，也不太注意保持互相之间的距离。

但是每个参加竞选大会的人必须签署一份声明，如果参加会议时感染了新冠病毒，将放弃法律诉讼。

这是特朗普三月份被迫停止竞选造势以来举办的首场竞选大会，在美国引起了许多争议，不少人担心如此大场面的聚会，会带来意想不到的卫生后果。

俄克拉荷马州直到目前疫情一直比较轻微，但近日确诊病例突然增多。特朗普的对手，民主党总统候选人拜登的支持者、曾参加初选的桑德尔指责特朗普说：“为了听到几声欢呼，特朗普做好了在美国扩散病毒的准备。”

根据最新民调，现年77岁的拜登最近在民调中领先。