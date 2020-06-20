美国拆像运动方兴未艾，国父华盛顿雕像也被拆除

2020年6月13日，美国俄勒冈州波特兰市，警方与集会抗议乔治·弗洛伊德之死的民众对峙。

拆除种族主义历史人物雕像的运动在美国方兴未艾，继前总统、《美国独立宣言》起草人杰斐逊等人的雕像被拆除后，6月19日美国纪念废除奴隶制度的“六月节”（Juneteeth）前夕，国父乔治·华盛顿的雕像也被拆除。

广告 继续浏览后续

据CBS电视报道：18日深夜，奥勒冈州波特兰市的反种族主义示威者推倒了该市东北部的华盛顿雕像，示威者称华盛顿当年也是奴隶主；雕像被推倒后，示威者燃烧一面美国国旗盖住雕像头部，并在底座涂鸦。

被指为种族主义历史人物的雕像目前在美国都难逃被拆除的命运，包括旧金山一座发现美洲新大陆的意大利航海家哥伦布（Christopher Columbus）的雕像18日被拆除。哥伦布以前被视为把欧洲文明来到美洲大陆的开拓者，但现在他是屠杀美洲大陆原住民的“杀人犯”。在加州政府大楼内，支持哥伦布的西班牙女王伊莎贝拉和哥伦布在一起的大理石雕像，相信也时日无多。

在美国国会大厦，4位19世纪被指为种族主义者的肖像19日被移除。据WCVB网站报导，这4幅肖像都是前联邦众议院议长，现任议长佩洛西（Nancy Pelosi）下令撤下。佩洛西还呼吁移除国会大厦内的11座种族主义历史人物雕像

明尼苏达州明尼阿波利斯市黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在白人警察过当执法中死亡，引发美国反种族歧视抗议浪潮，示威者同时发起拆除种族主义历史人物雕像的运动。

据媒体报导，当示威民众日前推倒华盛顿特区一座当年南方将军派克（Albert Pike）的雕像并纵火焚烧后，特朗普总统随后在推特发文斥责这种行为是“国家的耻辱”。