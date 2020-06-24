多国5G纷舍华为 蓬佩奥：意识到中国监视危险

多国近来纷纷舍弃华为，美国国务卿蓬佩奥6月24日说，情势发展开始对华为不利，因为各国企业政府意识到中国监视危险，因此改与可信赖设备商合作，协助他们发展安全5G网路建设。

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）24日发声明表示，随着各地人民逐渐意识到中共监视危险，情势开始转而对中国电信设备巨擘华为不利，许多国家5G网路建设只允许可信赖厂商参与，华为与多国电信商合约因而纷纷破灭。

蓬佩奥举例，继捷克、波兰、瑞典、爱沙尼亚、罗马尼亚、丹麦与拉脱维亚等国后，希腊近期也舍弃华为，同意与瑞典电信设备商爱立信公司（Ericsson）合作，建构5G网路基础设施。

在全球抵制华为声浪升高之下，爱立信3月发新闻稿表示，已被希腊最大电信公司Cosmote选为发展5G无线接取网路（Radio Access Network, RAN）唯一设备商。丹麦最大电讯集团TDC去年3月也摒弃华为，宣布与爱立信合作构建5G网路基础设施。

此外，蓬佩奥指出，部分全球最大电信商也开始成为“干净电商”（Clean Telcos），例如法国电信商Orange、印度信实资讯通信（Reliance Jio Infocomm）、澳洲电讯公司Telstra、南韩SK电讯（SK Telecom）与韩国电信（KT）、日本电信电话公司（NTT）及英国通讯公司O2。

不只如此，蓬佩奥说，由于加拿大绝大多数民意反对让华为参与5G网路建设，当地3大电信公司数周前宣布，决定与爱立信、欧洲的诺基亚（Nokia）与韩国三星（Samsung）合作；不久的将来，德国O2（Telefonica Deutschland）与巴西电信商Vivo也不会再使用来自无法信赖厂商的设备。

蓬佩奥强调，支持建立安全5G网路的声浪持续成长，随着越来越多国家、企业与人民问他们最敏感资讯应该托付给谁，答案就越来越明显：“不该（托付）给中国的监视措施。”