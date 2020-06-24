波兰即将举行总统大选 特朗普被批刻意“助选”

美国总统特朗普在白宫会晤来访的波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda），在野党人士批特朗普干涉波兰民主选举程序、替希望连任的杜达助选。波兰将于6月28日举行总统大选。特朗普会晤杜达时表示，杜达在波兰干得了不起。

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美国死于新冠病毒的人数已经超过12万；新增确诊人数为3万3315人，确诊总人数高达2百39万。政界、医学界把矛头指向抗疫不当的特朗普。在白宫特邀即将参选的波兰总统杜达到访，美国媒体表示，特朗普有意在转移视线，让大家不要仅关注疫情。

杜达此次访美为自己连选造势，希望获得特朗普鼎力支持。特朗普和杜达的会晤除经贸合作之外，加强双方军事合作也将是一大主题。

波兰是美国在欧洲的坚定盟友。美国总统特朗普和副总统彭斯曾前后前往波兰首都华沙，并在那里发表了讲话。

2018年9月，杜达访美时宣布，希望出资在波兰建设一个永久性的美军基地，并将其命名为“特朗普堡”。

波兰总理特使兼国务卿安娜·玛丽亚·安德斯（Anna Maria Anders）去年接受英文大纪元专访时表示，波兰的安全十分依赖美国，这并不令人惊讶。回溯历史的话，当波兰1939年遭遇两面夹击，德国从一面，苏俄从另一面，没人赶来援救波兰。所以，波兰人对于英法会来救援总持怀疑态度。因而波兰在安全上转而依赖美国是很自然的。

据波兰发行量最大的报刊 Dziennik Gazeta Prawna报道，波兰方面希望美国在德国的30架F-16战机能够移往波兰。还希望美国总统特朗普能够落实向波兰额外增派2000名美国士兵的承诺。但美国方面对这个敏感议题保持非常谨慎的态度，不愿意立即回应。

北约一直不希望在东欧驻扎永久性的美军基地。当美国总统特朗普日前准备削减美国驻德国军队。同时，特朗普宣布，计划向波兰派出更多军队。一些波兰官员已经建议，特朗普应该将目前驻守在德国的军队迁至波兰。

美国在野党极力反对特朗普在大选前4天邀请参选候选人到访白宫。原籍是波兰人的美国国会民主党籍联邦众议员马西·卡普图尔（Marcy Kaptur）就表示，特朗普就喜欢对削弱民主体制的候选人助一臂之力。

美国前外交官、布鲁金斯学会研究员莫莉·蒙哥马利（ Molly Montgomery）表示，作为美国总统不应该在一个参选候选人投票前几天把他请到白宫，不论这个人是他的朋友还是他的敌人。

蒙哥马利还表示，这一做法不仅仅削弱了波兰的民主选举程序；也削弱了我们自身的价值观。